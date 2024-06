Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 19 de junho de 2024

Direção incerta para as bolsas europeias num dia em que os mercados dos EUA permaneciam fechados para o feriado de 16 de junho de 2024. Os bancos estavam numa zona mista na Praça Avari

Desempenho incerto dos mercados bolsistas europeus num dia em que os mercados dos EUA permaneceram fechados devido ao feriado de Junho de 2024. Em Avary Square, que fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio, as acções bancárias estavam misturadas, com muitos industriais a cair acentuadamente.

No final da negociação a campainha toca Ftsimibe Fechou com queda de 0,29%, aos 33.220 pontos, após oscilar entre mínima de 33.215 pontos e máxima de 33.506 pontos. o FTSE Itália todas as ações Diminuiu 0,32%. Também diminui Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,79%) e Índice FTSE Itália Star (-0,77%). Na sessão de 19 de junho de 2024, o valor do comércio caiu para 2,06 mil milhões de euros, face aos 2,52 mil milhões de terça-feira.

17h30 Bitcoin Caiu para menos de 65 mil dólares (cerca de 60 mil euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado acima de 150 pips, com O retorno da BTP por dez anos Cerca de 3,95%.

para’euro Foi de US$ 1.075.

Em terras mistas eu Banca após aumentos na sessão anterior. unicrédito Perdeu pelo menos 0,06% enquanto Intesa São Paulo subiu 1,2%. MPS Crescimento de 0,77% bancopbm Em 0,93%. derrubar Banco BBR (-0,22%).

As vendas aumentaram STM (-4,67%) segue um alerta de lucro da ativista alemã de componentes fotovoltaicos SMA Solar, que reduziu as estimativas de margem operacional bruta em 60%.

diminuiu 0,78% No. A sua subsidiária Enel Finance International lançou obrigações ligadas à sustentabilidade em múltiplas parcelas destinadas a investidores institucionais nos EUA e nos mercados internacionais, num montante total de 2 mil milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 1,9 mil milhões de euros. A emissão, subscrita pela Enel, teve uma demanda excedente de aproximadamente 3 vezes, elevando o total de pedidos para aproximadamente US$ 5,6 bilhões. O release está organizado em dois segmentos vinculados a KPIs. Espera-se que os recursos provenientes da emissão sejam utilizados para financiar as necessidades rotineiras do grupo, incluindo o refinanciamento da dívida pendente.

Varas, de propriedade integral da Vitol, informa que estão reunidas as condições para apresentação de oferta de aquisição obrigatória de todas as ações Saras (-0,31%) está cotada na Euronext Milan. Esta operação surge porque a Vitol detém, direta e indiretamente através da Varas, 45,48% do capital da empresa. A oferta incluirá 54,52% do capital da Saras. A comissão foi fixada em 1,6 euros por ação oferecida. O período da oferta será acordado com a Borsa Italiana de acordo com as condições especificadas. A oferta visa retirar Saras da negociação (delisting) na Euronext Milan.

Erin (+0,69%) e o Banco Europeu de Investimento (BEI) assinaram uma nova linha de crédito verde de 200 milhões de euros com duração de 18 anos, que apoiará os investimentos sustentáveis ​​do Grupo no período 2023-2027 relacionados com projetos de resiliência da rede elétrica.