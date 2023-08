Supercarros esportivos dos anos 90 que valem a pena comprar hoje: você paga “duas moedas” por isso

Você é fã dos lendários anos noventa? Se a resposta for sim e você deseja adquirir um carro antigo, aqui vão algumas dicas.

Aqueles que tiveram a sorte de vivenciá-lo e apreciá-lo lembram-no com grande nostalgia, mesmo que apenas por causa daquele sentimento de fé no futuro que carregavam consigo e que logo se perderia. Estamos na década de noventa, o período de grande impulso cultural e industrial, também consegue engajar o setor automotivo com um grande número de lançamentos interessantes.

Com formas fofas, tornadas exóticas por algumas adições exclusivas, os carros dos últimos anos 2000 ainda hoje fazem sucesso entre os entusiastas do vintage. Em particular, se você estiver procurando modelos esportivos, Impulsionados por um motor V8, ainda existem exemplares mais acessíveis disponíveis se você pensar nas marcas a que pertencem. Apresentaremos cinco deles a seguir.

Carros superesportivos antigos de baixo custo, cada detalhe

Vamos começar com o italiano, que é Maserati 3200 GT do cupê de 1998 Criado pela Italdesign para Giorgetto Giugiaro. Hoje pode ser encontrado em 25 mil euros, e portanto ao mesmo custo de um carro bem equipado de última geração. Lançado em 1990, ele conquistou instantaneamente os desejos e preferências dos entusiastas da velocidade graças ao seu motor V8 3.2 biturbo, capaz de espremer até 370 cavalos de potência no asfalto. Está disponível em diversas cores, do cinza ao vermelho, e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas cinco segundos, com aceleração máxima de 275 km/h.

De Bel Paese à Alemanha é um passo curto e bate forte BMW M5 de 1998. Foi definitivamente um dos carros mais populares do gênero na época. Se o M3 GTR entrou no imaginário coletivo graças ao videogame Never for Speed, o M5 E39 acertou em cheio com sua combinação de esportividade, elegância e desempenho. Equipado com suspensão dianteira em alumínio e traseira multi-link, motor V8 de 4,9 litros com 394 cv, com salto de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, e capacidade de atingir 300 km/h sem limites. Já está disponível Com um custo entre 25.000 e 30.000 euros.

A inevitável Inglaterra com ela Jaguar XK8 1997. Curvilíneo, cativante e com desempenho um pouco inferior aos dois descritos até agora, atingindo 100 km/h em sete segundos. A sua principal vantagem é garantir viagens longas com total relaxamento, seja para férias ou para trabalho. Com 20 mil euros ele pode levá-lo para casa.

Pelo preço mais barato está sendo vendido Audi S4Na época de seu lançamento, era um verdadeiro carro de luxo. A primeira versão, a menos equipada, data de 1991. Atualmente Pode ser encontrado por 10 mil eurosÉ equipado com motor V8 de 4,2 litros que produz 276 cavalos de potência e caixa manual de seis marchas. Se quiser, você pode encontrá-lo com um automático.

E concluímos o passeio com Mercedes 500 SL de 1993 a partir de 20 mil euros. Quadrado e esculpido, é um carro divertido de dirigir. O motor V8 de 5,0 litros pode produzir até 322 cavalos de potência a 5.500 rpm. A tração traseira é perfeita para quem procura um produto ousado.