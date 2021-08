A diferença de vendas é muito semelhante ao PS4 e Xbox One

Sony confirmou que teve sucesso Para colocar 10,1 milhões de PlayStation 5s desde o lançamento No console da próxima geração, atualizei em novembro passado. Seria interessante, neste ponto de seu ciclo de vida, fazer uma comparação direta com o concorrente direto Xbox Series X | S.

Os dados de vendas do console da Microsoft não são de domínio público, e a gigante de Redmond não os compartilha há vários anos. Enfim, parece que Matt Piscatella, analista conhecido NPD Groud, bem ciente da tendência do mercado para os dois consoles de novembro até hoje.

Como Piscatella relatou em sua conta no Twitter, A diferença atual entre PS5 e Xbox Series X | S. É muito parecido com o que foi criado no mesmo período desde a estreia entre PS4 e Xbox One. Durante a última geração, o console Sony começou a ter uma vantagem decisiva sobre seus concorrentes e a diferença foi aumentando com o passar dos anos.

Portanto, parece que, pelo menos nesses estágios iniciais da nona geração de jogos, a marca PlayStation conseguiu superar o Xbox. No entanto, deve ser enfatizado que a Microsoft dá grande ênfase aos seus serviços em sua estratégia no setor de videogames, e em abril foram contabilizados mais de 23 milhões de assinantes do Xbox Game Pass. Também é difícil resumir quando persistem sérios problemas logísticos e de produção Reduzindo as vendas de ambos os dispositivos.