Nem todo mundo sabe que foi produzido até 2019, mas foi um fracasso

Citroen Mehari, a famosa praia, deixou um vazio que é difícil preencher no coração de muitos proprietários leais com a interrupção da produção. No entanto, em 2000, foi vendido novamente.

Os últimos sessenta anos foram o assim chamado período “Praia” Na área automotiva, os carros leves e com equipamentos reduzidos são destinados a quem quer curtir as férias na praia sobre quatro rodas.

Existem muitas “mini praias” que sobreviveram na história como Mini Moke, mas nada as supera Citroen Mahrick A popularidade deste último recebeu especialmente na Itália.

Fabricado pela Casa Francesa em 1968 Estava à venda até 1987O Mehari foi bem-sucedido por sua simplicidade: pesava apenas 475 kg e podia transportar duas pessoas a uma velocidade de 100 quilômetros por hora.

Veículo – baseado no chassi Citroen 2CV Seu nome vem de uma raça de camelo africano para se referir à sua capacidade de viajar muitos quilômetros com o tanque cheio.

O carro também era popular entre os funcionários públicos Com tiragem de 11.500 exemplares Para a polícia e o exército franceses, foi um dos poucos SUVs europeus que penetrou Também nos Estados UnidosNo entanto, através da instalação de faróis aprimorados.

Após sua saída da produção, Citroen Mahari nunca mais voltou. Pelo menos, não na produção em massa: a casa francesa fez mais de uma tentativa de trazê-lo de volta ao mundo da moda.

O Citroen E-Mehari chegou em 2000.

Produzido de 2016 a 2019 em uma série limitada de amostras conversíveis Citroen e-Mahari Ele não compreendeu totalmente o legado deixado pelo carro original.

Afinal, a Citroen se anunciou que era apenas foto do carro Em vez de um veículo destinado à produção em massa.

Especificações deste carro pequeno Ainda era interessante.

O carro era totalmente elétrico, eliminando emissões: instalado Motor Bollorè 110 cv Muito mais forte do que minha primeira habilidade.

O carro também tem um design interessante e legal Muito longe da linha quadrada O primeiro carro da série é simplificado.

Em 2019, E-Mehari desapareceu das listas. Experiência no quadro Citroen Cactus Para criar uma nova praia Ele não tinha grandes seguidores. Assim, os amantes da habilidade ainda esperam por um herdeiro.

