Halo Infinite, listando fotos que vazaram online – Nerd4.life

aura infinita Ele volta a se mostrar, novamente por meio de alguns vazamentos, neste caso a respeito Fotos que me retratam Menu do jogo 343 indústrias por Xbox Série X | S e Xbox One e PC.

Obviamente, este não é um material oficial, então sua autenticidade ainda está em dúvida, mas certamente parece original. Como este material ainda é confidencial, não podemos relatá-lo explicitamente, mas algumas fotos foram postadas no imgur a este é o endereço.

A primeira imagem mostra o que parece estar lá tela principal A partir do menu inicial, com o Master Chief por trás na frente do novo cenário e opções típicas para continuar o jogo, inicie um novo, carregue e mais, no estilo clássico da série também como linhas usadas e arranjo geral.

A segunda foto confirma a presença de caveiras, um item de devolução dentro do Halo Infinite anunciado anteriormente. São itens que podem ser encontrados como colecionáveis, mas têm efeito na jogabilidade, se ativados, podem modificar alguns parâmetros do jogo, bem como alterar significativamente a experiência.

Abaixo vemos uma foto tirada da lista em multijogadorCom a capacidade de acessar o editor de modo, o mapa, as opções do lobby e os servidores, uma vez que você selecione o modo multijogador “Jogo personalizado”, uma imagem aparecerá para representar o menu inicial.

A última foto pode ser uma foto primeira escolha Certamente, considerando que entre as opções encontramos “Campanha”, “Multiplayer”, “Academia”, “Jogo Personalizado” e “Forja”, confirmando as várias seções principais de Halo Infinite em uma seleção inicial.

No jogo da Microsoft e no 343 Industries, o saquinho de chá beta foi mostrado para ser apenas um bug, enquanto o título foi recentemente rotulado, indicando um lançamento cada vez mais confirmado em 2021.