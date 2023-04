The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: As imagens mostram os personagens revelados no trailer

Através das contas sociais japonesas da Nintendo, algumas delas foram compartilhadas as fotos Veja obras de arte de alguns Personagens para a lenda de zelda rasga o reinoque foi apresentado no último trailer oficial.

Abaixo apresentamos diversos trabalho artístico E trazemos algumas informações sobre os personagens, todos de The Legend of Zelda Breath of the Wild: Porém, haverá alguns spoilers neste jogo, então se você ainda não jogou e não quer nenhum tipo de prévia ou informações, não continue lendo este parágrafo.

O primeiro que mostramos é Tulane. É Rito, uma raça de pássaros humanóides que usam arcos para lutar enquanto voam. Toli aparece em Breath of the Wild na aldeia de Rito e é filho de Teba e Saki. É um personagem associado a uma pequena missão de tiro.



Tulane

A segunda foto é para ele saida, Príncipe de Zorah, uma raça de peixes humanóides. Este é o irmão de Mipha, um dos heróis caídos antes do início de Breath of the Wild. Link conhece Saida e esta ajuda o protagonista em sua batalha contra a besta divina Fah Rota.



saida

Finalmente, a última imagem aparece rego, o líder do Gerudo em Breath of the Wild: O Gerudo é uma raça feminina que vive no deserto. Ela ajuda Link a lutar contra a besta divina Fah Napuris.



rego

Por fim, deixamos vocês com o trailer final de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.