O melhor tablet Android a um preço louco

Se você está procurando um novo tablet carro-chefe para usar em vez de um PC em movimento e talvez queira um produto “gigantesco” de alto desempenho, temos a solução perfeita que definitivamente será certa para você. Vamos falar sobre os poderosos também Samsung Galaxy Tab S8+, um dispositivo com tela sAMOLED de 12,4 polegadas, bateria generosa e impressão digital na tela para desbloqueio rápido do dispositivo. Ele suporta a S Pen e o slot embutido na tampa traseira, para que você não corra o risco de perder o acessório. Custa caro, é verdade, mas você leva para casa com um desconto incrível: será seu Apenas 1049,00 euros a 1199,00 euros graças aos descontos da Amazon. Os custos de envio serão incluídos no preço e haverá outros benefícios exclusivos. Mencionamos entrega rápida em poucos dias em sua casa, devoluções gratuitas dentro de um mês após a compra e muito mais.

O pagamento pode ser parcelado nas devidas parcelas com a Cofidis ou com o sistema interno do portal; Receberá então uma garantia de dois anos com assistência técnica dedicada, ativa todos os dias, das seis à meia-noite, por chat ou telefone.

Samsung Galaxy Tab S8 +: o pecado de não aproveitá-lo

O Galaxy Tab S8+ é um tablet poderoso que permite fazer anotações, rabiscar e muito mais, graças à S Pen de latência ultrabaixa. Está incluído no preço para que não tenha de pagar dinheiro extra para o levar para casa. Existem ótimos aplicativos para download, muitos dos quais vêm com o software Samsung. Exemplo? Clip Studio Paint para pessoas criativas, mas não só. Existem quadros automáticos que sempre o colocarão no centro da cena.

Também foi projetado para videochamadas de alta qualidade, graças aos microfones integrados que reduzem o ruído externo. Então, multi janelas é excelente para executar várias operações ao mesmo tempo. Com um preço de 1049,00 euros É o melhor tablet Android para comprar hoje.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.