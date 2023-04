O Tinder alerta a pessoa com quem você está trocando mensagens é um programa de inteligência artificial, por que eles

Um novo despertador na web: a IA está começando a causar ansiedade, nasceu como uma piada e acaba sendo um comportamento alarmante

Esses meses não fazemos nada além de falar sobre os prós e contras disso O porto da inteligência artificial em nossas vidas. Se o progresso não pode ser retardado, por outro lado, os especialistas estão começando a questionar se os benefícios superam os danos que esses sistemas de IA podem causar.

No momento, o uso da inteligência artificial parece estar completamente fora de controle. Sou capaz de recriar imagens que parecem reais Uma vez lançadas nas redes sociais, verdadeiras bombas midiáticas podem explodir.

O problema das notícias falsas preencheu bibliografias inteiras à medida que o jornalismo começou a se expandir também online. Hoje é mais difícil do que nunca se defender da falsidade porque a realidade está se tornando cada vez mais relativa.

Inteligência artificial engana usuários, imagem falsa é brincadeira

Tudo isso significa que a imagem pode ser real, no sentido de representar a pessoa no corpo, mas ao mesmo tempo ser falsa, porque foi adulterada pela inteligência artificial. Dessa forma, as pessoas podem aparecer em contextos que realmente não existem, para postar imagens online que nenhuma câmera capturou. Não adianta insistir nos perigos de tudo isso, mas é bom saber como isso tem causado convulsões tão alarmantes.

A vítima é um menino que se casa com Claudia, uma jovem criada por inteligência artificial, cujas fotos se parecem com as de uma garota comum e são muito atraentes. Dr.Várias fotos de Claudia chegam até a vítima, que se apaixona por essa realidade virtual.

A invenção de Claudia e as repercussões que essas acrobacias podem ter

Claudia é criada por Stable Diffusion, um dos melhores geradores de imagem Ai do mercado. O usuário comentou as fotos com apreciação variada, mas o golpe foi exposto com um tweet que indicava que era uma imagem inventada para difamar a vítima.

Os alunos que inventaram o golpe o fizeram para ganhar algum dinheiro extra com suas experiências: centenas de dólares em nus “não reais”, incluindo fotos perfeitas de Claudia.

Apesar de ter sido uma ‘brincadeira’, na realidade a gente se pergunta que mal isso pode causar a pessoas que podem ‘se apaixonar’ por uma imagem e serem defraudadas por simplesmente serem enganadas, ainda não se percebe o estrago emocional que pode ser. acontecendo. Não estamos falando desse caso específico, mas situações semelhantes também são criadas em aplicativos de namoro como o Tinder, onde as pessoas interagem: o mal pode ser ainda mais alarmante.