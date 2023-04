Google, todos desinstale o Chrome: a Microsoft gosta mais do mecanismo de pesquisa por esses motivos

O gigante Google está perdendo usuários, e o Chrome parece ter sido malvisto nos últimos anos devido às suas limitações, mas qual o motivo da desinstalação?

As urnas falam. Google Chrome, O gigante dos mecanismos de busca está desaparecendo lentamente. Cada vez mais usuários estão desistindo de usá-lo e o problema parece estar relacionado às atualizações do Safari e da Microsoft fazendo com que o Chrome, que era um dos buscadores mais usados, perdesse pontos.

O gigante adversário quer voltar aos trilhos, Ao lançar algo novo chamado Edge Workspaces. Para alcançar a mudança histórica que ocorreu nos últimos anos no uso de mecanismos de busca, tanto em dispositivos móveis quanto em dispositivos estacionários, como PCs e laptops, basta realizar uma simples pesquisa entre as pessoas que você conhece.

Assim será fácil perceber que o Chrome está desaparecendo dos hábitos dos italianos. Em vez disso, a Microsoft está sendo reavaliada por seus clientes Lançamento de uma nova especialidade Atualize seu navegador Edge.

Anúncio da Microsoft, Edge Workspaces é a novidade que vai além da funcionalidade do Chrome

O anúncio veio diretamente do fabricante. Eos espaços de trabalho do dge são um novo recurso Qual chegará primeiro com uma prévia, após a qual será lançado permanentemente em todos os dispositivos. As possibilidades dos espaços de trabalho do Edge são infinitas.

Entre o que te permite criar um espaço no navegador dedicado a um projeto de trabalho específico, Ou projetos dedicados à vida privada, como organizar viagens, almoços com receitas relevantes, e qualquer tipo de ideia pode ser desenvolvida graças à nova funcionalidade.

O Chrome ainda está atrasado: desta vez, o Microsoft Edge está cedendo espaço para melhorar o trabalho dos usuários

O navegador pode ser renomeado, de acordo com o projeto, pode ser criado um real grupos de guias e favoritos, O que ajudará a acelerar as pesquisas de projetos, mantendo tudo junto. Assim você também pode Salve grupos inteiros de guias de pesquisa do navegador para compartilhamento Com quem colaborar no projeto através de um único link.

A colaboração será bastante simplificada e será um grande passo à frente tanto para o local de trabalho quanto para a organização. Na verdade, há um ano, a Microsoft já havia falado sobre isso e dado algumas dicas vagas, mas agora a empresa esclareceu categoricamente os detalhes do projeto. Com a atualização, você poderá dividir seu trabalho em janelas, para manter o foco dividindo tarefa por tarefa.

Assim que os cartões forem compartilhados com a equipe, outros participantes também poderão fazer alterações (como já fazem no Google Drive). O Chrome também possui recursos semelhantes, mas são menos intuitivos, na verdade você precisa baixar extensões separadas, o que torna tudo mais difícil para os usuários.