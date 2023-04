Novo Centenário do Trevo Julia e Stelvio. Uma lenda desde 1923. | Alfa Romeo

A Alfa Romeo celebra o 100º aniversário do icónico Quadrifoglio apresentando os novos Giulia e Stelvio Quadrifoglio numa edição limitada “Quadrifoglio 100° Anniversario” – uma edição limitada, produzida em apenas 100 unidades exclusivas de cada modelo.

A expressão máxima de sofisticação técnica e tecnologia: o motor 2.9 V6, aumentado para 520 cv Diferencial autoblocante mecânico para uma experiência de condução única. Muita tecnologia graças aos novos projetores Adaptive Full Matrix LED e o novo painel de instrumentos digital com o histórico design ‘telescópio’.

São vários os conteúdos premium que o tornam exclusivo: novos autocolantes festivos desenhados pelo Alfa Romeo Style Center e novas pinças de travão douradas. A grade e as tampas dos retrovisores são de carbono visível. No interior, novas costuras douradas visíveis e um emblema cerimonial no painel adornam o ambiente esportivo dominado por carbono, em um novo acabamento tridimensional.

15 de abril de 1923 foi o dia exato em que o lendário Quadrifoglio estreou na versão “Corsa” do RL para o piloto Ugo Sivocci, levando-o à vitória na décima quarta edição da Targa Florio.

Desde então, o Quadrifoglio tornou-se emblemático dos genes Alfa Romeo – Nobile Sportività Italiana – e define as criações de maior desempenho da marca; Não apenas os participantes das pistas, mas também os carros de estrada mais potentes e exclusivos.

Por ocasião do centenário, para revelar os novos Quadrifoglios, a Alfa Romeo regressa às instalações de Targa Florio, onde começou a lenda: a Sicília é o cenário de uma filmagem impressionante que, além de contar a tradição, sublinha a “grande beleza” italiana .

Homenagem da Alfa Romeo à lenda do Quadrifoglio: 100 carros exclusivos celebram onde a lenda começou, na Sicília, nas instalações da Targa Florio.

15 de abril de 2023 marca 100 anos desde que o sortudo Quadrifoglio, o símbolo indelével da marca Alfa Romeo, estreou na versão “Corsa” do RL durante a décima quarta edição da Targa Florio.

Por ocasião deste inesquecível aniversário, os novos Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio apresentam, com a exclusiva edição comemorativa “Quadrifoglio 100th Anniversary” limitada a apenas 100 unidades, tanto para o Giulia como para o Stelvio, o resultado de uma busca centenária pela excelência técnica aplicado a carros de competição e de produção. Iconografia, pureza técnica e fusão de tecnologia, colocando-os na vanguarda de seus segmentos: best-in-class para tratar e uma relação potência/peso para uma experiência de direção única, direta e envolvente como um verdadeiro Alfa Romeo. Muitos novos recursos: distintivos festivos, recursos exclusivos e muita tecnologia, graças aos novos faróis LED adaptáveis ​​de matriz completa e um painel de instrumentos digital totalmente novo adornado com o design histórico do “telescópio”.

Para celebrar o século do puro esporte, o Quadrifoglio retorna à sua terra natal: a Sicília, de fato, é o cenário escolhido pela Alfa Romeo para a fotografia cerimonial que, além de contar a tradição, destaca a “grande beleza” italiana e o “feito Na Itália”. Uma viagem que, depois de cem anos, não termina mas se reinventa, emergindo Quadrifoglios em um futuro brilhante que pisca para os sucessos do passado.

Sobre as origens da lenda

O lendário Quadrifoglio, símbolo do nobre esporte italiano, sempre definiu as criações de maior performance da marca; Não apenas aqueles que participam de pistas de corrida, mas também os carros de estrada mais potentes e exclusivos. Por ocasião do seu centenário, é reintroduzido numa versão comemorativa: com uma reinterpretação moderna, o Alfa Romeo Style Center projeta o emblema histórico no futuro da marca, preservando a sua robustez, elegância e evoluindo o seu ponto de cor. Um toque de cor contemporâneo que evoca os carros gloriosos e os triunfos esportivos icônicos de uma marca que entrou no imaginário coletivo.

O Quadrifoglio acompanhou a história desportiva e industrial da Alfa Romeo desde o início. De fato, nasceu em 15 de abril de 1923, por ocasião da décima quarta edição de uma das mais antigas corridas de automóveis do mundo, a Targa Florio, um evento social que no início do século passado transformava uma vez por ano a Sicília numa das mais famosas “salas de estar” europeias. Uma corrida estimulante, mas muito exigente do ponto de vista técnico, representou um dos objetivos mais importantes da época para o piloto, que consegue relançar no mercado modelos específicos de carros e marcas inteiras. É por isso que, em 1923, a Alfa Romeo deu grande importância à corrida siciliana, desenvolvendo uma versão especial do RL e contratando pilotos talentosos.

Seria Ugo Sivocci, importante piloto da época, quem devolveria a vitória, graças às suas habilidades e a uma série de sortes que fariam da seleção do trevo de quatro folhas um emblema de esportividade no capacete. Carros de corrida são mais importantes. Com esta vitória, a Alfa Romeo partiu para o Olimpo dos fabricantes, associando incansavelmente o símbolo Quadrifoglio aos carros lendários da marca e dando lugar a uma longa série de memoráveis ​​sucessos de pilotos. Desde o primeiro campeonato mundial de carros do Grande Prêmio em 1925, passando pela Mille Miglia, a Targa Florio e as “24 Horas de Le Mans”, a marca dominou o mundo das competições de automobilismo desde então. No entanto, o símbolo da sorte logo começou a distinguir até mesmo entre os carros de passeio mais exigentes. Na verdade, o emblema esmaltado com Quadrifoglio foi aplicado pela primeira vez a um carro de estrada com o Giulia Sprint GT Veloce. Assim começou uma tradição que se mantém até hoje, caracterizando as versões mais potentes da gama e destinada a um público de apreciadores amantes da condução desportiva.

Série limitada a 100 unidades com muito conteúdo exclusivo. Muita tecnologia, até 520 cv a mais de potência e máxima precisão técnica graças ao diferencial mecânico autotravante

O “Quadrifoglio 100 ° Anniversario” de Giulia e Stelvio é o resultado de uma busca centenária pela excelência técnica aplicada a carros de corrida e de produção. O motor 2.9 V6 foi aumentado para 520 cv (para Europa, Reino Unido e China) e é combinado com um diferencial mecânico de deslizamento limitado, um recurso visto pela primeira vez nesta série especial de lançamento. Este é um importante dispositivo técnico que, graças a uma configuração específica extraída da experiência de design do Giulia GTA, ajuda a melhorar o manuseio e a tração do veículo, melhorar a transmissão de torque, aumentar a estabilidade, a agilidade e a velocidade nas curvas.

dinâmica de condução Melhor na turma, resultado de uma leveza impressionante, devido ao uso de materiais ultraleves, como alumínio para o motor e fibra de carbono para o eixo de transmissão, capô, spoiler e saias laterais. No Giulia, a aerodinâmica ativa fica com o divisor dianteiro de carbono: quando acionado, controla a qualidade do fluxo de ar que passa sob o carro, aumentando a estabilidade e o desempenho. Por fim, o sistema de escapamento Akrapovich, que confere ao escapamento um som inconfundível.

Uma personalidade forte nas áreas externas onde Julia e Stelvio renovam constantemente o olhar com sentimento de família Possui projetores “3 + 3″, com novos faróis Adaptive Full LED Matrix que fornecem um feixe de direção antirreflexo adaptável para iluminação ideal em todas as condições, garantindo economia de energia, uma melhoria significativa na segurança e redução da fadiga ocular. Rodas esportivas polidas de 19″ com 5 furos para Giulia, 21” para Stelvio com refazer Pinças de freio exclusivas em ouro. A mesma cor preciosa distingue O logotipo que celebra o centenário do Quadrifoglio, colocados nos para-lamas de ambos os carros. Para dar mais esportividade, tanto no Giulia quanto no Stelvio, a grade e as capas dos retrovisores são em Visible Carbon. Três pinturas estão disponíveis: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Volcano.

As mesmas características desportivas encontram-se no ambiente interior, onde prevalece uma combinação exclusiva de couro preto e Alcantara, embelezada pelas novas e exclusivas costuras douradas visíveis e pelos inovadores acabamentos 3D Real Carbon para o painel de instrumentos, túnel central e tablier. as portas. A costura do número festivo “100” adorna o painel de instrumentos junto com um trevo de folha quádrupla, novamente na assinatura dourada. O volante é revestido em couro e Alcantara com costura preta e inserções de fibra de carbono.

Da estética exclusiva à tecnologia de bordo e conectividade que, por definição, estão ao serviço da típica experiência de condução Alfa Romeo. Prova disso é o novo painel de instrumentos, com seu histórico design “telescópio”, que conta com um display TFT de 12,3 polegadas – totalmente digital – a partir do qual é possível acessar todas as informações do veículo e parâmetros relacionados às tecnologias de autocondução. No Quadrifoglio, além dos três designs disponíveis em toda a gama Alfa Romeo, Evolved Relax e Heritage, estreia a configuração exclusiva “Race”.

O design ‘Racing’ no mostrador central reúne as informações essenciais que todo motorista deseja controlar: tacômetro, velocímetro e luz de câmbio para condução manual. O layout pode ser personalizado organizando informações adicionais nos quadrantes laterais, incluindo instantâneos relacionados ao desempenho.

Turim, 13 de abril de 2023