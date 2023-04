Final Fantasy 16, um novo vídeo de gameplay estendido do estado de jogo em abril de 2023

Como eu prometi Jogabilidade datada de 13 de abril de 2023 Apenas se concentre em Final Fantasy 16 mostrou um Vídeo de reprodução longa No novo jogo da Square Enix, que permite que você dê uma olhada mais profunda nos diferentes elementos do jogo e no mundo do jogo.

Com uma data de lançamento marcada para 22 de junho de 2023, vamos ver alguns recursos do Final Fantasy 16 neste longo fluxo de vídeo de jogo ao longo de 25 minutos Um estado de jogo da Square Enix e Sony Playstation. Falamos especialmente sobre o mundo, personagens, poderes e revelações que dão vida a batalhas épicas e de tirar o fôlego entre seres míticos.

Apresentado por Naoki Yoshida, o vídeo mostra algumas cutscenes e gameplay, destacando os elementos da história, mundo explorável do jogo e sistema de combate de Final Fantasy 16.

A produtora confirmou que o jogo não possui links diretos para os demais capítulos da série, e por isso também pode ser jogado por iniciantes.

É também o primeiro fato RPG de ação Na série, equipado com um cenário muito prático em relação ao sistema de combate, mas com elementos de RPG relacionados ao gerenciamento e desenvolvimento de personagens. A história acompanha o protagonista Clive em diferentes períodos de sua vida, desde a adolescência até os 20 e os 30 anos.

navegar em jogos mundo Ocorre através de um mapa-múndi com diferentes pontos de interesse definidos, que aumentam à medida que novas áreas são descobertas, permitindo a passagem direta de um lugar para outro, já que não é um mundo aberto, neste caso.

EU’Evolução de Clive Ele ocorre por meio de um gráfico clássico no estilo de uma árvore de habilidades tradicional, investindo pontos ganhos em combate para desbloquear novas habilidades ou aprimorar as existentes. Essas habilidades e características também dependem do Eikon associado ao personagem, o que leva a alguns itens distintos.

O vídeo também traz Torval, um lobo que acompanha Clive em todas as aventuras e também pode ser usado em combate. Em algum momento da história, o protagonista desbloqueia o acesso acache mestre, que é uma espécie de hub que permite acessar várias lojas, power-ups e áreas de treinamento. Além disso, nesta área é possível obter informações sobre as missões principais e secundárias, bem como acompanhar os acontecimentos da história e os diferentes personagens encontrados.

Finalmente, algumas lutas entre ícone, que se apresenta como o momento mais emocionante de Final Fantasy 16, estabelecendo batalhas massivas entre seres míticos que lutam entre si com golpes e magia particularmente poderosos. No final do vídeo, também é indicado que a música foi composta por Kenshi Yonezu.

Recentemente, vimos dois novos vídeos do PAX East 2023 sobre Chocobo e Titan. Também soubemos que Final Fantasy 16 é ouro: o desenvolvimento está “acabado” no PS5 e não haverá atrasos, com lançamento ainda confirmado para 22 de junho de 2023.