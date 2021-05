Foguete espacial chinês no outono, 9 regiões do centro e do sul da Itália em alerta – o mundo

Existem “partes” de 9 regiões no centro-sul que podem ser afetadas pela queda de fragmentos do foguete espacial chinês ‘Lunga marcia 5B’: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campânia, Basilicata, Puglia, Calábria, Sicília e Sardenha. . O retorno projetado para a Terra foi às 2h24 do dia 9 de maio, com uma janela de tempo de incerteza de ± 6 horas. As indicações vieram da Comissão Executiva de Proteção Civil convocada pelo chefe do departamento, Fabrizio Corsio. O conselho é ficar dentro de casa, não ao ar livre, pois “estilhaços provavelmente não causarão o colapso de edifícios”. Regresso às condições programadas para a noite entre sábado e domingo.

As projeções de retorno, segundo a Proteção Civil, estarão sujeitas a constantes atualizações, pois estão relacionadas ao comportamento do próprio míssil e aos efeitos que a densidade atmosférica confere à queda de objetos, bem como aqueles relacionados à atividade solar. No período considerado, existem três faixas que podem abranger a Itália. Cronograma técnico – composto por ASI, (Agência Espacial Italiana), membro do Gabinete do Conselheiro Militar do Primeiro-Ministro, representantes do Ministério do Interior – Departamento de Bombeiros, Defesa – Coi, para a Força Aérea – Isoc e degli Esteri , ENAC, ENAV, Ispra e a Comissão Especial dos Departamentos Civis de Proteção da Conferência Distrital – juntamente com representantes das áreas potencialmente participantes, para monitorar todos os retornos e fornecer análises e atualizações sobre a evolução das operações. “Com base nas informações que a comunidade científica está fornecendo atualmente – afirma a Proteção Civil – é possível fornecer algumas informações úteis à população para que ela adote comportamentos de autoproteção com responsabilidade: Estilhaços dificilmente causam desabamentos de edifícios, o que são, portanto, considerados mais seguros do que espaços abertos. ” No entanto, é aconselhável observar a gestão, “ficar longe de janelas e portas de vidro; fragmentos que atingem os telhados dos edifícios podem causar danos, perfurar os próprios telhados e o contrapiso, e assim causar perigo também às pessoas: pois ali não há informações precisas sobre a vulnerabilidade das estruturas. Indivíduos a serem afetados, pode-se dizer que os andares mais baixos dos edifícios são mais seguros; no interior dos edifícios, os locais estruturalmente mais seguros para se colocar no contexto de influência potencial são, para edifícios de alvenaria, sob porões de porões e em entradas de paredes de suporte (paredes grossas), para edifícios de concreto armado, perto de colunas e, em qualquer caso, perto de paredes; partes menores são improváveis ​​de serem visíveis do solo antes da colisão; alguns fragmentos grandes pode suportar o impacto. Em geral, é recomendado que qualquer pessoa veja o eixo do fragmento, não toque nele e fique a uma distância de pelo menos 20 metros, devendo as autoridades competentes ser informadas imediatamente. ”