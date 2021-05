A atualização para PC, PS5 e Xbox Series X pode usar mods para PC – Nerd4.life

O CD Projekt Red parece ter decidido capitalizar o trabalho de alguns Clay PC paraAtualizar PC, PS5, Xbox Series X e S. The Witcher 3: Wild Hunt, O que lhe dará algumas das vantagens da próxima geração.

Não foi o estúdio polonês que disse isso no início, mas o mudder HalkHogan, um autor Remake de The Witcher 3 HD, Que foi anunciado na página Nexus Mods:Tenho boas notícias, o que explica porque fico calado e nunca mais mostro nada. (HalkHogan anunciou uma nova amostra de HDRP para março de 2021, no entanto, ele não a publicou) Acho que a notícia mais importante é que recebi uma carta oficial de colaboração da CD Projekt Red. Embora ainda não tenhamos certeza, é muito provável que o HDRP seja incluído na atualização oficial da próxima geração. Vou mantê-lo informado sobre isso.“

O CD Projekt Red confirmou a informação a Kotaku, afirmando que esteve em contacto com vários modificadores de PC com vista a incluir o seu trabalho na A correção oficial, Junto com novidades criadas pelos desenvolvedores. Apesar disso, no momento não há colaboração final ainda.

Como a correção também é direcionada a controladores de nova geração, prevemos algumas modificações a serem adaptadas para garantir uma certa uniformidade de atualização.

The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. A atualização da próxima geração deve ser lançada ainda este ano.