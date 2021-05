From Ashes para PS5 e Xbox Series X | S, a atualização gratuita de dados de última geração para jogos una – Multiplayer.it

O resto: das cinzas Isso vai acontecer em breve Atualização gratuita para o próximo geral Específico a PS5 e Xbox Series X | S.especialmente 13 de maio de 2021, Que incluirá a introdução de dois modos clássicos dedicados ao desempenho ou qualidade gráfica com recursos aprimorados em comparação com a versão básica.

A partir de 13 de maio, Remnant: From the Ashes pode ser jogado em dois modos no PS5 e no Xbox Series X: Preference Precisão no 4K e 30fpsOu, concentrando-se em atuação, E trazer o jogo para 1080p mA e 60 fps. A atualização é gratuita para quem já possui a versão PS4 ou Xbox One do jogo.

Ainda no dia 13 de maio, o jogo estará disponível em catálogo Xbox Game Pass para todos os computadores Portanto, ele terá sua própria página na Microsoft Store. Esta versão mais recente oferece suporte para crossplay com versões do Xbox



O resto: From the Ashes é um interessante RPG de ação Um jogo de tiro em terceira pessoa desenvolvido pela Gunfire Games e publicado pela Perfect World Entertainment. Tem uma relação com semi-espíritos, mas a sua estrutura virada para um atirador torna-o algo completamente especial.

Para saber mais, recomendamos a revisão Remnant: From the Ashes de Simone Pettine, que também revisou o DLC Assunto 2923, bem como a prequela Chronos: Before the Ashes, muito para obter uma imagem mais completa do assunto.