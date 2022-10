Hellblade 2, a teoria ninja explica o efeito anamórfico tirado do cinema – Nerd4.life

Outro pequeno gosto de Saga Senua: Hellblade 2 Vindo de Ninja Theory mostra mais uma vez como este título é um produto de processamento gráfico decididamente avançado, mas mesmo neste caso não mostra novas partes do jogo, mas sim Técnica A equipe o usa para chegarEfeito Distorcido de Cinema Distintoespecialmente em jogos de vídeo.

Explicação técnica por teoria ninja É tão complexo e o fato de estar compactado em um minuto não ajuda a entendê-lo completamente. Basicamente, o efeito anamórfico dos filmes cinematográficos está relacionado ao uso de determinadas lentes e objetivas, portanto em um videogame ele deve ser obtido através do processo de processamento digital de imagens.

É um elemento essencial da cena do filme, que permite alterar o tamanho da parte do quadro da imagem com diferentes distâncias focais. Ao integrar os efeitos de distorção com aberração cromática, um efeito esférico e bokeh, a teoria ninja conseguiu obter um sistema que permite o efeito de Diferença de distância de foco Através de uma espécie de simulação de “respiração pelas lentes”.

O efeito é muito cinematográfico e também foi visível na parte do jogo que vimos no trailer do The Game Awards 2021, embora provavelmente tenha passado despercebido. Isso também mostra como a Ninja Theory cuida de todos os pequenos aspectos dos gráficos de Senua’s Saga: Hellblade 2 e também explica o longo tempo gasto no desenvolvimento, considerando que ainda não temos uma janela de lançamento para o jogo.