Detalhes dos últimos trailers afligem os jogadores – Nerd4.life

Remake de Resident Evil 4 Incluirá mais de uma diferença do original, não apenas em termos de jogabilidade, mas também em termos de eventos e situações que Leon encontrará. Nesse sentido, alguns dos fãs mais atentos aos detalhes notaram um detalhe bastante desagradável: aparentemente no remake que será lançado no próximo ano, os jogadores não poderão salvar “Hewie”, cão Preso na armadilha no início do jogo, que obviamente vai se deparar com destino trágico.

Nos estágios iniciais de Resident Evil 4, os jogadores encontram um cachorro preso em uma armadilha para ursos. Alguns fãs a chamavam “Huey”, como a fiel companheira de Fiona em Haunting Ground, o horror de sobrevivência da Capcom de 2005 (segundo alguns, é exatamente o mesmo animal, introduzido em RE4 como uma espécie de ovo de Páscoa de Ed). Os jogadores têm duas opções: deixá-lo à própria sorte ou libertá-lo da armadilha, salvando assim sua vida. Escolhendo o último, o cachorro mais tarde ofereceria a mão a Leon durante a luta contra El Gigante, distraindo a criatura.

No entanto, aparentemente, no remake de Resident Evil 4, Leon enfrentará Hewie quando ele estiver agora Tarde demais. Como também podemos ver neste clipe compartilhado no Twitter pelo IGN e retirado do trailer de gameplay apresentado em Resident Evil Showcase esta semana, quando Leon explora a selva, infelizmente, Hewie já está morto há algum tempo.

Não está claro por que a Capcom decidiu essa mudança drástica. Claro que é possível que haja uma maneira de salvar Hewie de alguma forma, mas para descobrir, basta esperar o jogo estrear nas lojas, dedos cruzados.

Resident Evil 4 Remake estará disponível a partir de 23 de março de 2023 Para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. A produtora do jogo revelou que a longevidade da nova versão será semelhante à original.