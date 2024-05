Existem mais de 2.000 regiões de DNA associadas à pressão arterial

Graças a um dos maiores estudos já realizados sobre o assunto, foram identificadas 113 novas regiões de DNA associadas à pressão arterial: considerando também as descobertas anteriormente, as regiões genômicas que influenciam a pressão arterial são mais de 2.000, e conhecê-las abre a possibilidade para o desenvolvimento de medicamentos novos e desenvolvimento de tratamentos “sob medida”.

Os investigadores liderados por Helen Warren combinaram quatro grandes conjuntos de dados do genoma e encontraram mais de 2.000 regiões associadas à pressão arterial, incluindo 113 regiões que não tinham sido identificadas anteriormente. Entre estes últimos, muitos estão localizados em genes que desempenham um papel no metabolismo do ferro, confirmando análises anteriores segundo as quais níveis elevados de ferro acumulado podem contribuir para doenças cardiovasculares.