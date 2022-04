em Lugano. Competição nacional de ciência e juventude, em vista da juventude do Ticino.

A final foi realizada sexta e sábado no novo campus leste da USI e SUPSI em Lugano (foto de arquivo). © Ti-Press / Pablo Gianninazzi

Na sexta e no sábado, os jovens da Suíça de língua italiana provaram seu valor ao ganhar cinco prêmios no 56º Concurso Nacional de Ciência e Juventude com seus projetos.

A final foi realizada no novo campus leste da USI e SUPSI em Lugano, onde 117 meninos e meninas que passaram nas seleções regionais apresentaram seus projetos ao júri e ao público. No total, foram cerca de cento e seis deles da Suíça italiana (feitos por sete meninos) que ganharam cinco prêmios. A informação foi divulgada pelo RSI.

Pesquisadores representando a Itália e a Suíça

Nathan Operti O Liceo di Bellinzona recebeu uma excelente classificação com suas pesquisas para reduzir os ataques cardíacos causados ​​pelo Covid e poderá participar do Regeneron 2022 (maior competição científica do mundo para jovens), que acontecerá no próximo mês em Atlanta.

Excelente avaliação do trabalho também Aki BoucherGraubünden, um estudante da Escola Cantonal de Graubünden, encontrou uma maneira de usar as sobras de uma fazenda de salmão para fazer biscoitos especiais.

Martino Camponovo E Ramon Fitz Do Liceo di Lugano-Savosa, inspirado no sistema da Agência Espacial Européia que usa espirulina para produzir alimentos e oxigênio, foi capaz de acender luzes LED graças à corrente elétrica obtida graças ao dioxigênio gerado pelas cianobactérias.

Seu trabalho recebeu uma classificação “Muito Bom”, bem como um trabalho Daniel Bartatambém do mesmo instituto, com foco em cordas de gravidade, que os foguetes exploram para acelerar sem desperdiçar combustível.

“Muito bom também Martino Valsangiacomotambém do Liceo Lugano 2, que tratou de acústica e arquitetura, e analisou salas de concerto modernas para determinar os principais aspectos aos quais você deve prestar atenção para obter uma boa qualidade de som.

Finalmente, a avaliação que ele obteve Jocelyn Savi De Liceo Lugano 1 que desenvolveu uma equação diferencial para explicar matematicamente o problema do crescimento do linfoma difuso de grandes células B em pacientes com câncer.

Swisstxt