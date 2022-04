Muitas vezes acontece que antes de dormir ou durante a noite você tem uma certa fome, mesmo que já tenha jantado. A hora antes de dormir parece interminável e às vezes torna-se impossível combater a fome.

Além disso, é fácil para nosso corpo e mente nos levar a escolher e consumir alimentos açucarados e não saudáveis ​​nesses momentos, como salgadinhos, bolachas, sorvetes e alimentos altamente processados. Esse gesto não apenas nos faz ganhar peso rapidamente, mas sua persistência ao longo do tempo pode comprometer a saúde de todo o nosso corpo.

Este também é um clichê frequente para quem sofre de insônia e despertares noturnos. De fato, mesmo neste caso, muitas vezes acontece de sair da cama para ir à cozinha e comer um fast food de alto teor calórico.

Mas, então, nos momentos de preguiça antes de dormir ou durante os despertares noturnos, o que é melhor comer?

Para matar a fome antes de dormir e à noite esses são 5 alimentos perfeitos para comer para não engordar e te ajudar a dormir

Vamos começar dizendo que até a escolha dos alimentos ingeridos antes de dormir afeta os distúrbios do sono. A este respeito, aqui estão 5 alimentos para escolher.

fruta seca

As amêndoas são um excelente alimento para consumir antes de dormir, pois contêm uma boa proporção de ácidos graxos bons e, sobretudo, alguns microelementos como magnésio, cálcio e manganês. O magnésio, em particular, é um excelente aliado do sono e ideal para combater os sintomas da insônia. Além disso, as amêndoas serão capazes de reduzir a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, também será rico em melatonina, que é capaz de influenciar o ritmo do sono e da vigília.

Outra fruta seca para comer antes de dormir serão as nozes. As nozes são uma boa fonte de proteína vegetal e contêm uma boa porcentagem de melatonina. Além disso, eles contêm ácido alfa-linoleico que o corpo converte em DHA, um ácido graxo que aumenta a produção de serotonina. Este último é o hormônio do bem-estar, que por sua vez afetará a qualidade do sono.

Kiwi e Cereal, 2 Aliados Especiais

Perfeito para consumir antes de dormir também será kiwi. De fato, além de conter muito poucas calorias, o kiwi será uma rica fonte de vitamina C, mas também de microelementos como potássio, poderosos antioxidantes e serotonina. É melhor comer 2 kiwis uma hora antes de dormir.

Além disso, os grãos integrais o ajudarão a dormir graças à presença de fibras e triptofano. Esse aminoácido é considerado um precursor da serotonina, hormônio capaz de conciliar o sono e melhorar a qualidade do sono.

A bebida perfeita

Finalmente temos chá de camomila. Uma planta que contém um importante antioxidante, a apigenina, que será capaz de se comunicar com receptores no cérebro, promovendo sonolência.

Pois bem, para matar a fome antes de dormir e à noite esses são os 5 alimentos perfeitos para comer para não engordar e te ajudar a dormir.

