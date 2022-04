Devemos sempre tentar controlar nossa saúde. Mesmo realizar testes regulares, a fim de sempre atualizar a situação. Acima de tudo, depois de uma certa idade porque, como diz o ditado, é verdade que “depois dos quarenta, a dor é todas as manhãs”.

Os sintomas nem sempre importamidade cada um de nós. Em suma, não há problema em prestar atenção aos sinais de alerta de nosso CAOMas não descuidemos da nossa região. Um dos níveis que devemos ter em mente é o nível de colesterol. Como especialistas emhumanidade Não deve ser demonizado. O que significa que o colesterol é necessário para construir células saudáveis. O problema, se houver, é quando os níveis são negociados em alta. Neste ponto, torna-se um importante fator de risco para doenças cardíacas.

Podemos monitorar os lipídios do sangue comendo uma dieta saudável e equilibrada

o que deveria ser feito? resignar-se? Felizmente não. Graças à natureza, de fato, podemos neutralizar esse excesso. Para baixar o nível de colesterol ruim, por exemplo, pode ser suficiente comermos três alimentos, que também são baratos.

O excesso de colesterol deve ser combatido. Se se fixar nas paredes das artérias, pode causar lesões ateroscleróticas. É a aterosclerose clássica que a longo prazo pode formar placas que podem limitar ou até bloquear o fluxo sanguíneo.

Resumindo, com colesterol alto não devemos brincar e como não dá sintomas, torna-se necessário fazer exames de sangue. as razões? Sobrepeso, obesidade, tabagismo excessivo e falta de atividade física. Mas também uma dieta pouco saudável.

Pode-se dizer que a saúde vem da alimentação. Ou seja, muitas vezes, é a partir dos alimentos que ingerimos que conseguimos regular o nosso corpo da forma correta. Isso também acontece com o nosso colesterol alto.

Para baixar o colesterol ruim e ter uma saúde melhor, só precisamos nos abastecer com esses 3 alimentos deliciosos que não custam muito

Existem, em particular, três vegetais que parecem ser feitos para ajudar a baixar os níveis de colesterol. A primeira é a alcachofra, que é um limpador natural do fígado. Graças à sua fibra, juntamente com sesquiterpenos de cinerina e lactona, reduz os níveis de colesterol no sangue. Eles também são bons antioxidantes.

O segundo alimento que não devemos perder de nossas mesas, se tivermos problemas de colesterol, mas não só, é a berinjela. Talvez nem todos saibam que são uma excelente e valiosa fonte de fibra solúvel. São eles que nos ajudam a manter o nível de colesterol no sangue sob controle. Eles também são antioxidantes e impulsionadores do metabolismo.

Finalmente, vale a pena olhar para as couves de Bruxelas. Devido às suas propriedades distintas, é adequado para a formação do chamado colesterol bom, que impede a formação de gorduras nas paredes das artérias. Eles são antioxidantes, além de proteger a visão.

Sugestões de leitura

Aqui está o exercício divertido que nos ajuda a perder peso, melhorando a velocidade e os tempos de corrida, além de aumentar a respiração e a resistência