Ciência, o primeiro mapeamento neural da área cerebral responsável pela linguagem

feito O primeiro mapeamento neural de alta resolução A parte do cérebro humano responsável pela linguagem, Área de broca. A pesquisa foi realizada por uma equipe de instituições de pesquisa internacionais incluindo, como unidade italiana, Laboratório Europeu de Espectroscopia Não Linear (LENS) Sua sede fica em Sesto Fiorentino (Florença). Pesquisadores italianos associados lenteEstá associado aos Departamentos de Biologia, Física, Astronomia e Medicina Experimental e Clínica da Universidade de Florença, além deInstituto Nacional de Óptica do Conselho Nacional de Pesquisa (Cnr-Ino). Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Avanço da ciência. A equipa – cujo diretor científico é a unidade italiana Francisco Saverio PavoniUm professor de física da matéria do Departamento de Física da Universidade de Florença, associado ao LENS e ao Cnr-Ino, criou um atlas celular completo do córtex cerebral do cérebro humano no nível unicelular. Os cientistas usaram uma combinação de técnicas avançadas de imagem e análise de dados para reconstruir a estrutura celular de uma área do lobo frontal do cérebro, conhecida como área de Broca. Uma compreensão profunda dos tipos de células cerebrais e sua distribuição espacial é essencial para compreender como os circuitos neurais geram percepções e comportamentos complexos. Na verdade, o cérebro humano é um órgão extremamente complexo, abrangendo uma espantosa gama de escalas espaciais, e para compreender as suas propriedades e funções, é necessário estudar detalhadamente a sua estrutura, as suas muitas classes de neurónios, e visualizar a distribuição ao longo dele. . O tamanho de todo o cérebro.

A equipe desenvolveu um novo método para Documentando e medindo a organização celular dos neurônios No nível micrométrico, mantendo a referência espacial macroscópica de todo o cérebro. Esta abordagem, atualmente aplicada a uma região do cérebro, pode ser aplicada a diferentes regiões, até mesmo a hemisférios inteiros, permitindo no futuro obter informações fundamentais sobre a estrutura do cérebro humano e, portanto, a sua função. Os resultados do projeto de pesquisa incluído no programa de pesquisa da Institutos Nacionais de Saúde (NIH) Foi obtido um certificado americano em mapeamento cerebral e também é apoiado localmente pela Ente Cassa di Risparmio di Firenze com o projeto “Mapeamento Visual do Cérebro Humano”, graças a um esforço conjunto no qual, além do LENS, centros de pesquisa de prestígio têm participou: Departamento de Radiologia do Athenola A. Center. Martinus Biomedical Imaging no Massachusetts General Hospital, no Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Boston, no Departamento de Neurociências da Família Nash e no Friedman Brain Institute da Icahn School of Medicine em Mount Sinai (Nova York – EUA) e no Departamento de Física Médica e Engenharia Biomédica na University College (Londres – Reino Unido). Tendo demonstrado que é possível criar um atlas celular de uma região cortical identificável, a equipa de investigação internacional também garantiu um novo financiamento significativo de cerca de 4,5 milhões de dólares dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) para um projecto de três anos durante o ano. Programa americano “BRAIN CONNECTS” (Iniciativa BRAIN para Comunicação entre Escalas). Os métodos desenvolvidos serão utilizados para estudar as conexões cerebrais, especialmente a região do tronco cerebral, não apenas ao nível microscópico identificando os tipos de células presentes, mas também as vias e redes neurais que as caracterizam e as conexões que criam os neurônios. Trabalho cerebral e corporal.