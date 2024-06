Como vê-lo e quão perigoso é no Mar Tirreno

Dois asteróides passarão perto da Terra. Será visível em tempo real graças ao ponto de observação na Toscana. As datas são essas Quinta-feira, 27 E Sábado, 29 de junho.

O que é

Eles são chamados “2011UL21” E “2024 MK” São dois asteroides que os especialistas classificam como “potencialmente perigosos”: entre 27 e 29 de junho, atingirão o ponto mais próximo da Terra, a 6,6 milhões de quilómetros e a 295 mil quilómetros, respetivamente, do nosso planeta.

Zero riscos

Sejamos claros. Não há perigo para o solo. Vamos tirar possíveis cenários apocalípticos ou catastróficos de nossas mentes. A “dupla passagem” de asteróides perto da Terra nada mais será do que um maravilhoso fenômeno educacional.

Vamos conhecê-los melhor: como e onde vê-los

O asteroide que passará perto da Terra na quinta-feira, 27 de junho, é chamado – como mencionamos anteriormente – de “2011 UL21” e tem aproximadamente 2,5 quilômetros de tamanho. Passará perto do nosso planeta às 22h16, horário italiano. Portanto, o asteroide também estará neste momento. Além disso, visível com telescópios amadores, de acordo com o arquivo Centro de estudos de objetos próximos à Terra (SNEUS) DEL Laboratório de Propulsão a Jato“2011 UL21” está entre os dez maiores asteróides que passaram a 7,5 milhões de quilómetros do nosso planeta desde 1900. Quando o asteróide atingir a sua distância mais baixa da Terra, em 27 de junho, será visível apenas no hemisfério sul. No entanto, nos dias imediatamente seguintes, também se tornará visível nas nossas latitudes: atingirá o seu brilho máximo aparente no céu noturno entre Sexta-feira, 28 E Sábado, 29 de junho. Não será visível a olho nu, mas será brilhante o suficiente para ser avistado mesmo com pequenos telescópios. O asteróide permanecerá em nosso céu durante a primeira semana de julho. Quanto ao “2024 MK”, neste caso também no ponto de maior aproximação – 29 de junho de 2024 – não será visível do Hemisfério Norte e, portanto, da Itália, onde será visível a partir da noite entre sábado 29 e 2024. Domingo, 30 de junho. Nasce por volta das 21h na direção leste na constelação de Pégaso e se move durante a noite dentro desta constelação na direção da Galáxia de Andrômeda. Durante a noite, o asteroide atinge sua altura máxima acima do horizonte, cerca de 75 graus em direção ao sul, por volta das 5h. Não será visível a olho nu, para vê-lo será necessário pelo menos um pequeno telescópio com diâmetro de 15-20 cm. “2024 MK” foi descoberto em 16 de junho de 2024 pela rede de telescópios Atlas. Ainda há incerteza sobre suas propriedades físicas, mas inicialmente acreditava-se que tinha cerca de 150-200 metros de diâmetro e seu período de rotação ao redor do sol. é cerca de 3,3. Anos.

Observatório na Toscana

Imediatamente após o evento estarão telescópios robóticos Projeto de telescópio virtual Foi instalado em Manciano, na província de Grosseto. particularmente, Gianluca Massi Na transmissão ao vivo será apresentado o projeto do telescópio virtual “2011 UL21”, que será fotografado no céu graças aos telescópios instalados em Maremma.