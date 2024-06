Uma reunião entre a AST e os sindicatos: “Muitas pessoas estão a abandonar o tratamento. Os problemas de saúde devem ser resolvidos.”

“As reuniões com a gestão da AST tornar-se-ão permanentes e esperamos que resultados tangíveis sejam alcançados. Todos os dias muitas pessoas desistem do tratamento porque não conseguem encontrar respostas no campo da saúde pública”. Assim, os sindicatos Cigl, Cisl e Uil uniram forças com seus representantes regionais, Daniele Principe, Rocco Gravina e Sergio Crocianelli. Ontem houve a primeira reunião. com a gestão Aste Macerata.

O diretor esteve presente Marco Ricci E diretor social de saúde Giancarlo Cordani. Além deles e dos representantes dos sindicatos nas províncias, havia representantes dos aposentados nos três sindicatos (Romina Macari, Giuseppe Speranzoni e Benito Rossetti).

A reunião, solicitada pelos sindicatos após a assinatura do Protocolo Regional sobre Relações Trabalhistas em março passado, foi útil para iniciar uma discussão inicial sobre as prioridades de saúde em nosso território.

Durante a reunião foram discutidos os projectos em implementação no domínio da saúde local, gestão de listas de espera, integração social e cuidados de saúde, e o andamento dos trabalhos esperados através dos investimentos incluídos no plano. A direcção da AST comprometeu-se a tornar permanente o confronto com os sindicatos.

“Acreditamos que é importante iniciar este debate”, afirmam os sindicalistas presentes. Esperamos sinceramente que os recursos arrecadados não permaneçam meras declarações de intenções, mas possam levar à criação efectiva de relações positivas e de resultados tangíveis, com o único objectivo de tentar resolver os graves problemas que assolam os nossos cuidados de saúde. Pela nossa parte – concluíram os sindicalistas – queremos representar as questões críticas e graves que os cidadãos nos falam todos os dias e que muitas pessoas todos os dias desistem do tratamento porque não conseguem encontrar respostas no domínio da saúde pública, questões que temos relatado repetidamente e para o qual nos mobilizamos repetidas vezes. A nossa esperança é que o lançamento desta mesa de debate regular seja um primeiro passo positivo e conduza a soluções partilhadas para melhorar a vida dos nossos cidadãos.