Ao longo dos fiordes da Gronelândia, em busca de hidrogénio

Na Gronelândia procuraremos vestígios de hidrogénio natural, uma molécula geológica que há muito nos escapa, mas que é agora cada vez mais importante para o futuro da energia sustentável.

É fonte de energia e, quando queimado, não produz gases poluentes, mas apenas água. É uma fonte de energia pronta a usar: produzida pela Terra ao longo de milhões, ou, mais provavelmente, milhares de milhões de anos. É a mesma energia que provavelmente foi necessária para a primeira vida que se formou na Terra. Mas ainda sabemos pouco sobre o hidrogénio geológico, e partiremos de observações de campo, com os olhos, lupas, martelos e cinzéis. O nosso objetivo é compreender como o hidrogénio se forma e onde e como interage com as rochas, em duas semanas de trabalho intensivo nos fiordes do sul da Gronelândia para o projeto ERC DeepSeep, financiado pela UE. Seguiremos para o sul de barco a partir da capital, Nuuk, capitaneado pelo Capitão Erik Pallo Jacobsen. Nosso grupo do DeepCarbonLab da Universidade de Bolonha será acompanhado por um colega do Conselho Nacional de Pesquisa de Torino, um estudante de Copenhague e um fotojornalista para documentar a expedição. Estaremos olhando para rochas muito antigas. Teremos que selecionar as melhores amostras para levar ao laboratório para análises mais aprofundadas, com as condições climáticas atualmente incertas, mas estamos confiantes de que daremos um passo importante para o futuro.

Após dois dias de grande incerteza e do cancelamento inicial da expedição, partimos hoje. A acumulação maciça de massas de gelo à deriva no Ártico impede o acesso aos fiordes escolhidos para a nossa investigação. Além disso, a tempestade pode chegar na quinta-feira. Mas depois de avaliar o plano B com os membros do grupo e o capitão do barco, decidimos partir, aguardando uma previsão do tempo mais precisa para o fim de semana. Primeira parada em Malpensa. Estamos programados para chegar a Nuuk às 23h55, horário local. No avião e durante a escala na Islândia, aproveitamos cada minuto livre para continuar a estudar os mapas geológicos a norte da zona inicialmente escolhida, onde devemos estar seguros, pelo menos durante os próximos três dias.