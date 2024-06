Infecções: Microorganismos intestinais na saúde têm um importante papel defensivo

A pesquisa confirma como ter um microbioma intestinal saudável pode proteger melhor contra infecções graves.

A microbiota intestinal, grupo de microrganismos que habita o nosso intestino, desempenha um papel crucial na defesa do organismo contra as infecções mais graves. Foi o que emergiu de um estudo publicado recentemente na revista Lancet Microbiome, conduzido em conjunto por equipas de investigação da Universidade de Amesterdão e da Universidade de Turku, na Finlândia.

A pesquisa destaca quão frequentes são as alterações na flora bacteriana intestinal em pacientes hospitalizados com infecções graves e como as bactérias produtoras de ácido butírico podem fornecer proteção significativa.

Análise detalhada do estudo

para’O ácido butírico, encontrado naturalmente em alimentos como manteiga, leite e queijo, Também é produzido por bactérias probióticas em nosso trato digestivo através da fermentação da fibra alimentar. Esta substância não só tem um efeito positivo na manutenção da saúde do cólon, mas também se revela um valioso aliado na Prevenção de doenças infecciosas sistêmicas. O estudo destaca a importância de uma dieta rica em fibras – provenientes de grãos integrais, frutas e vegetais – para aumentar a produção interna de ácido butírico e, assim, fortalecer as defesas imunológicas do organismo.

A pesquisa analisada Perfil da microbiota intestinal de 10.899 indivíduos, com especial destaque para 602 pessoas que foram hospitalizadas com ferimentos graves e posteriormente faleceram. Os resultados mostraram que a composição da flora bacteriana dos participantes com doenças infecciosas graves diferiu significativamente da composição da flora bacteriana dos indivíduos sem essas condições. Em particular, foi encontrado um Maior abundância relativa de bactérias produtoras de ácido butírico Em pessoas com baixo risco de infecções graves.

Os resultados do estudo abrem novos horizontes sobre o que é possível Prevenção de doenças infecciosas Modificando o microbioma intestinal. A presença abundante no nosso corpo de bactérias capazes de produzir ácido butírico pode reduzir significativamente o risco de desenvolver infecções que requerem hospitalização. Os autores do estudo sugerem, portanto, mais pesquisas para explorar como intervenções direcionadas ao microbioma poderiam ajudar a melhorar as nossas defesas contra doenças infecciosas mais agressivas.

Este importante trabalho científico destaca mais uma vez a importância de manter um equilíbrio saudável na nossa microbiota intestinal, não só para garantir uma boa digestão ou absorção de nutrientes, mas também como uma estratégia eficaz para nos proteger de ameaças externas mais graves, como infecções graves.