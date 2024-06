Brusasco inaugura “Il Cammino di Tebenghi”, uma viagem entre arte e ciência

Administração municipal de Brusasco Temos o orgulho de anunciar um evento excepcional para Celebra um de seus filhos ilustres: Mario Tebinghi. o 13 de julho às 17hde forma sugestiva Praça La Feniceserá realizado Abertura de “Il Cammino di Tebenghi”. Este caminho consiste em Oito painéis pictóricos, Presta homenagem à vida e obra de um homem que soube combinar arte e ciência de forma excepcional.



Mario Tebinghi, apelidado de “Mestre do Tempo”Passou a maior parte da sua vida em Brusasco e dedicou-se a ela com paixão. Ciência figurativaa ciência que estuda a construção e utilização de instrumentos de medição do tempo baseados no movimento aparente do Sol. Tebinge criou relógios de sol que não apenas mediam o tempo com precisão, mas também eram obras de arte.



Com a sua extraordinária paixão pela ciência da meditação, Mario Tepenghe foi chamado de “Mestre do Tempo”.

A faixa de abertura é uma homenagem à sua maestria. Cada pintura instalada no centro da cidade ilustra um aspecto da vida e obra de Tebenge, permitindo aos visitantes descobrir como ele conseguiu aliar ciência rigorosa a uma estética requintada. O seu relógio de sol, que projeta a sombra do ponteiro das horas numa superfície graduada para indicar a hora do dia, é um exemplo concreto desta fusão.



Tendo se mudado para Monteglio em 1926, Tebinge mostrou desde muito jovem um talento inato para o desenho.Foi imediatamente reconhecido e cultivado sob a orientação do sacristão local. A sua paixão pelos gnósticos marcou profundamente toda a sua vida. Depois de uma longa carreira como designer gráfico publicitário em Turim, Na década de 1960 foi morar em Brusasco Com a família, finalmente conseguiu se dedicar inteiramente à fabricação de relógios de sol. Morou em Brusasco até 2019, ano em que faleceu aos 97 anos.Encontrar neste local o ambiente ideal para a sua produção artística.





ShUm dos mais de 500 relógios de sol fabricados por Tepengé adorna a fachada da torre sineira da Catedral de Chivasso.

Durante sua vida, ele criou mais de 500 relógios de solredescobrindo uma tradição quase esquecida. Com curadoria de seu filho Danilo Tipinghi, de seu colaborador histórico Giorgio Mestorini, do artista Giovanni Camillo e do vereador Gian Lorenzo Lagna, esta instalação é uma viagem emocionante pelas principais etapas da vida de Mario Tipinghi. Cada pintura conta uma parte de sua extraordinária história, desde a infância em Monteglio, passando pelos anos em Torino, até o período de pico de produção em Brusasco.



Giulio Bosso, prefeito de Brusasco, expressou sua profunda gratidão pelo legado deixado por Tebinghi.

O prefeito Giulio Bosso está supervisionando o projeto Ele expressou sua profunda gratidão pelo legado deixado por Tenghi: “Mario Tepenghi será para sempre um verdadeiro mestre do tempo. Suas obras não são relógios de sol comuns, mas autênticas obras-primas que capturam e revelam o esplendor e a magia do tempo. Cada uma de suas criações é uma viagem através dos séculos, uma dança de sombras e luz. que conta histórias antigas e profundas. Seus relógios de sol não definem as horas. Não apenas convida quem o observa a refletir sobre a natureza fugaz e preciosa do tempo. Sua capacidade de transformar materiais simples em ferramentas de contemplação é um testemunho de algo raro. e um génio sem igual, Mario Tepenghe deixou-nos um legado que vai além da arte: deu-nos uma nova percepção do tempo, fazendo-nos… “Redescobrir a sua beleza oculta e a sua magia eterna.” Concluiu o prefeito Brusasco.



Brusasco não para por aqui. Juntamente com a instalação, a administração municipal anunciou o início do processo de instalação Está criando um “Parque Interativo do Relógio de Sol” no histórico parque Palazzo Ellena. Este ambicioso projecto pretende Transformando Brusasco em uma referência para os amantes dos gnomos, Arte e ciência astronômica, atrai visitantes de toda a Itália.



A abertura do “Il Cammino di Tebenghi” é mais do que uma simples celebração. É um convite a descobrir e apreciar o tempo através do olhar de um homem que dedicou a sua vida a captar a sua essência. Na Brusasco você pode ficar fascinado pelas histórias que cada pintura conta.



Abaixo está o cartaz com Programa do evento (Entrada livre).