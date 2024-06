O medicamento errado, administrado há seis anos, agora custará caro a alguém doutor para Bérgamo. Devido a um analgésico incorreto administrado a um paciente entre 2018 e 2019, um médico de família recebeu um pedido de indemnização do Serviço Nacional de Saúde no valor de mais de 330 mil euros. O motivo é a “inadequação da prescrição”, porque o medicamento que o perito administrou ao paciente naquele momento é off-label e registrado para outras doenças que não as do receptor.

Mas é a própria médica quem considera a indemnização “inadequada”, e foi ela quem, após o relatório, contestou os documentos e recorreu ao Tribunal Administrativo Regional (Qatar), que rejeitou o pedido neste momento apenas porque “a compensação não é rigorosa.”

Esta é uma história complicada e não parece ter fim à vista. Tudo começou há seis anos, quando o menino continuava a queixar-se de dores intermitentes, conta o jornal Corriere della Sera. Ele tenta fazer visitas mais aprofundadas, indo até para fora da Lombardia, mas nenhum médico prescreve nenhum tratamento ou medicamento que tenha efeito duradouro. Até que procura um neurologista, que descarta a possibilidade de cirurgia. Mas para tentar compreender a dor do jovem, ele lhe oferece um analgésico por escrito. É prescrito pelo clínico geral, a pedido do neurocirurgião. Depois de muito tempo, o menino começa a se sentir melhor e não sente mais essas dores intermitentes.

O caso

Embora a medicação funcionasse, na verdade não era apropriada para a dor relatada pelo paciente. Assim, em 27 de janeiro de 2024, com base na ata do Comitê Corporativo de Adequação Farmacêutica (CAAF) do Ats datada de 20 de dezembro de 2023, o Diretor Superintendente do Ats assinou o memorando com solicitação de pagamento ao médico no valor de 332.992 milhares de euros. Depois da reclamação do especialista ao TAR, neste momento ninguém está a desembolsar dinheiro.

Mas é lógico que o caso também chegaria ao Conselho de Contabilidade. A afirmação foi do Ats, que escreveu em nota: “Caso a SV não preste automaticamente indenização pelo dano, o fato será comunicado ao Ministério Público competente da Divisão Judiciária Regional do Tribunal de Contas, para que poderá exercer os procedimentos de responsabilidade administrativa previstos na legislação vigente. Somente se o Ministério Público (nota do editor contábil) decidir ajuizar ações de responsabilidade administrativa, e a decisão terminar com a condenação do médico, é que o Ats começará a cobrar os valores.”

