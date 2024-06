Menos roupa lavada é boa para a saúde: a ciência diz isso

O Coronavírus certamente tornou o hábito de lavar as mãos mais frequente para muitas pessoas. O sabonete não mata os germes da pele, mas pelo menos os remove, capturando-os em micelas e afastando-os quando enxaguamos.

A Itália está entre os países onde as pessoas lavam as mãos com mais frequência. No entanto, noutras regiões, registam-se anualmente até 2 milhões de mortes devido a formas de disenteria que poderiam ser evitadas através da lavagem das mãos. Porém, apenas 5% das pessoas prolongam a lavagem por pelo menos 15 segundos, em outras a duração média é de seis a sete segundos.

Mas embora tenha sido demonstrado que a limpeza completa das mãos previne algumas doenças, ainda não há certeza sobre a quantidade correta de lavagem que deve ser feita não apenas pelas mãos, mas por todo o corpo para evitar doenças.

Na verdade, lavar mais roupas não significa melhorar a saúde e, ao nos limparmos (como tomar banho todos os dias), corremos o risco de adoecer.

Os cientistas determinaram que a flora microbiana que vive na nossa pele é determinada pela genética de algumas partes e outras são influenciadas pelo ambiente. Esta flora superficial é a primeira barreira contra germes patogénicos e, por outro lado, mantém o nosso sistema imunitário alerta, estimulando os linfócitos T, que respondem a alergénios ou ataques de germes e bactérias.

Neste ponto temos duas opções: reparar os “danos” causados ​​pelo limpador aplicando um creme hidratante ou trocar o limpador.

Isso porque a alteração da flora microbiana associada à limpeza excessiva pode ser responsável pelo fenômeno da alergia cutânea. Este fenómeno de alergias cutâneas também se deve em parte à poluição, que altera os antigénios e os torna irreconhecíveis pelo sistema imunitário.

Se a higiene for exagerada desde os primeiros anos de vida, a memória imunológica, ou seja, a capacidade de nos defendermos de elementos com os quais já tivemos contato, será reduzida. É como se vivêssemos anos sob uma cúpula de vidro e depois, diante de um alérgeno, não fôssemos “treinados” para resistir.

Como faço para superar esse problema? Em primeiro lugar, reduzindo a duração do banho (não mais de três minutos com água morna, lavando apenas as axilas, virilhas e pés, não os genitais) ou reduzindo o número de banhos.

Ou proibir completamente sabonete, shampoo e desodorante. Foi o que fez o jornalista e especialista em saúde pública James Hamblin, que calculou o tempo que poderia ser economizado ao longo de 100 anos de vida hipotética se pelo menos 30 minutos por dia (entre a manhã e a noite) não fossem gastos lavando roupa: 18.250 horas equivale a três anos de tempo livre Extra.