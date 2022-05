5 bons hábitos para combatê-la e garantir uma circulação sanguínea saudável

Existem muitas maneiras de combater as varizes, mesmo sem recorrer à cirurgia.

lá A prevenção é a arma mais poderosa capaz de evitar as complicações de intervenções invasivas e dolorosas. As varizes, infelizmente, aparecem inevitavelmente em um caso certa idade. O problema não é apenas um problema pessoal Estética Embora, saber isso pode ajudar melhorar a condição.

No Porque as varizes vêm Encontramos várias respostas. certamente predisposição genética Isso faz com que algumas pessoas desenvolvam esse tipo de distúrbio circulatório precocemente. então lá Alguns hábitos de vida O que favorece o aparecimento de varizes como Estilo de vida sedentário, tabagismo excessivo e álcool. Ironicamente, também De pé por longas horas (possivelmente para trabalhar) leva a um maior desenvolvimento de varizes.

Quando aparece, significa que algo está errado com a negociação otimista. As varizes não são prejudiciais em si, mas devem ser controladas. mesmo por causa Pode escalar e levar a grandes doenças de saúde, embora raro. Vamos falar sobre isso, por exemplo Sangramento, coágulos sanguíneos, úlceras, eczema, insuficiência venosa crônica. Felizmente, podemos adotar alguns comportamentos que retardam a progressão dessa condição.

Combata as varizes em poucos passos, e aqui está o que os especialistas recomendam

Para entender Como evitar o aparecimento de varizes Basta pensar que eles surgem de um mau funcionamento na circulação sanguínea. Então, para combatê-los, temos que fazê-lo Proteção de circulação. Num estilo de vida saudável e equilibrado deve haver momentos dedicados a issoexercício físico. Especialmente se você sofre de varizes.

Não há necessidade de ingressar em uma academia ou fazer sessões de treinamento intenso. É o suficiente 20 minutos por dia, incluindo ioga, para restaurar as funções corporais, incluindo a circulação sanguínea. Isso é também esticar É um bom Arma contra varizes.

Para quem reza cansado à noite e ouça pernas inchadas, Há um exercício simples de realizar. preciso deitar no chãono tapete, e Mantenha as pernas elevadas por 2 a 3 minutos. desta maneira Facilita o retorno do sangue ao coração E menos estresse nas veias. Aqueles que não podem realizar este exercício podem se beneficiar de uma alternativa. Será o suficiente Deite-se na cama e descanse as pernas em 3 ou 4 travesseiros altos por pelo menos 15 minutos.

lá estilo de vida sedentário e aqui muito de pé Outros hábitos a evitar. Se você realmente não pode, talvez por causa do seu trabalho, você precisa “quebrar” a rotina. Será o suficiente Mantenha as pernas elevadas pelo menos duas vezes por dia. Talvez antes de ir ao seu escritório e depois do trabalho à noite. então corra Pelo menos uma sessão de alongamento por dia.

As meias de compressão são realmente úteis?

Geralmente é apenas um arquivo Doutor quem – qual Recomendar o uso de meias especiais. Esta é outra arma que pode ser usada Controle de varizes. Existem diferentes tipos que são escolhidos com base na gravidade da condição. Geralmente, Estas meias especiais ajudam a manter as válvulas venosas no caminho certofacilitando a circulação sanguínea esvaziando a tarefa das veias.

usualmente usar meias elásticas Baseado em mova-se com frequênciapodemos adicionar outro Exercício muito útil. lá banho gelado. Embora quando você volta do trabalho a vontade seja escorregar na água fervente, isso não é bom para varizes.

Em caso varizes Recomenda-se um banho frio. talvez apenas em pernas. Esta prática Facilidades Além disso, Sensação de inchaço e remove a aparência de cólicas irritantes.

(As informações deste artigo são apenas para fins informativos e referem-se a estudos científicos publicados em revistas médicas, portanto, não substituem o conselho de um médico ou especialista e não devem ser levadas em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos)