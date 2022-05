O retorno da magia do Dia das Plantas –

Amanhã, 18 de maio, será comemorada a sexta edição do World Plant Magic Day (Fopd) 2022, nascido sob os auspícios da European Plant Science Organization (EPSO), um evento que envolve cientistas e institutos de pesquisa de todo o mundo – engajados em o estudo das plantas.

O objetivo deste aniversário é atrair o maior número possível de pessoas de todo o mundo para as plantas e de todo o mundo vegetal, e estimular o interesse e o entusiasmo pela ciência das plantas, agricultura, produção sustentável de alimentos nutritivos, bem como pela horticultura, silvicultura, produção de plantas e também para produtos não alimentícios, mas derivados de plantas, como papel Madeira, produtos químicos, energia e produtos farmacêuticos.

Até 22 de maio, jovens, escolas e todo o mundo da produção e pesquisa que gira em torno das plantas são convidados a celebrar este importante dia. Nas edições anteriores, muitas instituições botânicas, universidades, escolas, jardins e museus botânicos, juntamente com agricultores e indústria, abriram as suas portas no dia da magia das plantas.

A este respeito, existe um arquivo real de edições anteriores que pode ser consultado em “FoPD Success Stories”. Para participar e contribuir com esta iniciativa, não apenas cientistas, mas também meios de comunicação e políticos são convidados a conscientizar e discutir as últimas pesquisas e descobertas de ponta em ciências das plantas, e explorar novas aplicações que as plantas podem oferecer.

O Dia da Magia das Plantas será acompanhado por uma série de eventos em espaços públicos, teatros, cafés, praças centrais e parques pensados ​​para que todos compreendam a importância das plantas. Atenção especial é dada às crianças pequenas: há visitas guiadas às escolas entre as plantas que nos nutrem e cuidam de nós e observamos as plantas que dão flores; Trilhas temáticas para alunos que se comprometem com projetos de educação nutricional promovidos pela Coldiretti, seminários sobre a cadeia produtiva do mel, oficinas de conhecimento nutricional e passeios botânicos informativos.

O evento pretende também, de acordo com as intenções dos organizadores, ser um catalisador para a organização de atividades lúdicas relacionadas com as plantas e eventos que possam ser organizados ao longo do mês de maio. A assessoria também se inspira em eventos anteriores com histórias de sucesso de 2019 e, sobretudo, acompanha todos os eventos nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e no site do FoPD.

A Epso atualmente representa 70 membros institucionais que reúnem mais de 200 institutos de pesquisa, departamentos e universidades de 31 países da Europa e além. A sua missão é melhorar o impacto e a visibilidade das ciências das plantas na Europa. Coordenar atividades de investigação a nível nacional e europeu, bem como facilitar a compreensão das ciências das plantas.

Rita Lina