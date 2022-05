Os sintomas nunca devem ser subestimados

Vamos analisar os possíveis sintomas relacionados à doença celíaca: se ocorrerem, não devem ser subestimados.

lá doença celíaca É apenas um A resposta imune ao glúten. Basicamente, o sistema imunológico o associa a um elemento que é tóxico para o corpo como resultado Impede que o sistema digestivo o integre nas células do nosso corpo. Diante disso, vários sintomas podem aparecer.

É difícil no início diagnosticar a patologia, precisamente Vamos falar sobre sintomas que podem estar relacionados a diferentes causas. Assim, se surgirem em breve as doenças que iremos discutir, recomendamos que contacte imediatamente o seu médico de família para as devidas análises.

Doença celíaca: sintomas que não devem ser subestimados

vomitar O corpo não pode reter o glúten ingerido por esse motivo Empurra o estômago para secretar alimentos É considerado tóxico pelo organismo.

Distúrbios do crescimento e perda de peso : Quando a doença celíaca ainda não foi diagnosticada, É difícil obter os nutrientes necessários para o crescimento. Isso porque qualquer item contaminado (estamos falando também dos próprios utensílios de cozinha) inevitavelmente leva a Vômitos e diarreia . Como resultado, distúrbios de crescimento e perda de peso repentina podem aparecer.

Anemia A anemia também é adicionada às causas e sintomas acima. O corpo não pode manter alimentos contaminados no estômago e, como resultado, substâncias necessárias, como alimentos, são perdidas ferro .

Osteoporose : deficiência, escassez, falta de futebol americano Devido à má incorporação de alimentos no corpo, também pode causar osteoporose precoce.

Fadiga e cansaço: Todos esses sintomas inevitavelmente levam à fadiga e exaustão. no princípio, O corpo não obtém a energia e os carboidratos necessários Para enfrentar o dia, isso obviamente enfraquece o corpo.