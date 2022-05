Agenda 2030: Microplásticos e gases de efeito estufa, o que a AIEA está fazendo com a tecnologia nuclear para combatê-los

Viena, 17 de maio – Entre ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável,Agência internacional de energia atômica Apoia os países em seus esforços para alcançar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a partir deAgenda 2030 das Nações Unidas. No Sétimo Fórum Multilateral Anual das Nações Unidas sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (STI Forum) para Metas, realizado na semana passada, especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica e seus parceiros apresentaram algumas das muitas maneiras pelas quais Ciência e tecnologia nuclear Eles contribuem para os objetivos de desenvolvimento, em particular os objetivos de desenvolvimento sustentável 13, 14 e 15 (Ação climática, vida subaquática e vida na terra). A AIEA organizou e participou de eventos durante o Fórum focados em dois dos desafios ambientais mais prementes do mundo: Poluição plástica e emissões de gases de efeito estufa.

Um oceano saudável é vital para um planeta saudável, mas o bem-estar dos oceanos está ameaçado pela poluição plástica. Globalmente, cerca de 9% dos resíduos plásticos são reciclados, enquanto o restante é despejado em aterros sanitários, muitas vezes terminando em rios e oceanos, de acordo com aOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). A AIEA e palestrantes convidados destacaram a escala da poluição plástica e a iniciativa A Tecnologia Não Clara da Agência Internacional de Energia Atômica (NUTEC Plastics) para Combater a Poluição Plástica, Durante um evento paralelo do fórum. A abordagem da NUTEC aos plásticos é dupla: 1) economia Evidência científica Caracterizar e avaliar a poluição de plásticos marinhos e 2) Explicação de uso radiação ionizante Aumentar o volume reciclado de plástico e transformar mais resíduos plásticos em recursos reutilizáveis. “A ação contra a poluição plástica em qualquer nível só terá sucesso se toda a gama de soluções tecnológicas for implementada”, disse Martin Krause, Diretor de Apoio e Coordenação de Programas do Departamento de Cooperação Técnica da AIEA. “Isso inclui técnicas nucleares destinadas a complementar as abordagens convencionais”. NUTEC usa plástico Métodos nucleares para rastrear e quantificar com precisão o movimento e os efeitos de microplásticos e co-contaminantes.

Embora a tecnologia nuclear forneça um meio de coletar dados, um dos principais desafios na pesquisa de microplásticos é Não há metodologia Alinhar com a coleta de dados. Dados e informações com base científica são essenciais para orientar a tomada de decisões. “Às vezes, não conseguíamos comparar nossos resultados, pois todos os países da região Várias estratégias de amostragem e métodos analíticos”, explicou Ana Carolina Ruiz Fernandez, pesquisadora do Instituto de Oceanografia e Ciências dos Lagos da Universidade Nacional Autônoma do México. Na América Latina e no Caribe, especialistas fundaram Rede de Pesquisa Marinha e Costeira na América Latina e Caribe (REMARCO) Em 2016, para enfrentar os desafios da região e comunicar efetivamente os resultados da pesquisa aos tomadores de decisão. Quando se trata de mudanças climáticas, técnicas nucleares e isotópicas também são usadas para fornecer informações precisas sobre fontes e caminhos Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Em conjunto com a Food and Agriculture Organization, a Agência Internacional de Energia Atômica usa essas tecnologias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio de umaagricultura inteligente Do ponto de vista climático. ano passado ,A Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação publicaram um livro Em metodologias para medir as emissões agrícolas de gases de efeito estufa e desenvolver opções de mitigação usando técnicas nucleares e afins.

Agriculturajunto com Silvicultura e outros usos da terra, Cerca de 25% das emissões globais de gases de efeito estufa são de cerca de 25% das emissões globais de gases de efeito estufa, disse Li Kheng Heng, chefe do Departamento de Solo, Água e Nutrição de Cultivos do Centro Conjunto FAO/IAEA de Técnicas Nucleares para Alimentação e Agricultura.