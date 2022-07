Dentes, audição e dieta para mantê-los em boa forma

A tecnologia é fundamental para melhorar a nossa saúde. Mas a nutrição é tão importante quanto

Graças aos avanços tecnológicos, os dispositivos tornaram-se quase invisíveis e personalizáveis, mas na Itália há uma falta de conscientização sobre este tema na Itália hoje cerca de 7 milhões de pessoas têm problemas auditivos, o que equivale a 11,7% da população. Assim como muitos italianos que sofrem de doenças dentárias. Aqui estão alguns alimentos que podem nos ajudar.

A maioria das pessoas com perda auditiva é idosa, tanto que, segundo o Ministério da Saúde, um em cada três com mais de 65 anos tem perda auditiva, mas não faltam jovens.. Além disso, a perda auditiva ocorre gradualmente e é aconselhável intervir quando os primeiros sintomas aparecem. Ao agir a tempo e corretamente, você pode não apenas ouvir melhor graças ao uso de um estetoscópio, mas também enfrentar o agravamento do problema.

A tecnologia hoje é muito útilPorque permite ter dispositivos mais pequenos, quase invisíveis, capazes de combinar diferentes funções, começando por exemplo com a possibilidade de ligar a uma TV ou outros dispositivos. Por isso, a assessoria deve ser verificada desde cedo, contando com uma estrutura séria e com larga experiência neste setor.

O mesmo pode ser dito para os dentes. Uma escova de dentes que mede a glicose projetada na Itália, o smartphone que graças ao aplicativo reconhece os sinais da lepra e Pillo, o pequeno robô que dá as pílulas certas na hora certa, também nascido na Itália.

Aqui estão alguns exemplos de como fazer isso IA e big data podem ajudar a proteger a saúde. Foi apresentado hoje em Bruxelas, no âmbito da Conferência do Livro Branco sobre Novas Tecnologias no Serviço de Saúde. O aplicativo que reconhece lesões típicas da hanseníase foi desenvolvido no Brasil: o primeiro passo foi coletar um grande número de imagens sobre os sinais da doença, graças à cooperação dos pacientes, e com base nisso foi treinado um sistema de inteligência artificial reconhecer as imagens dos sinais da doença.

Alimentos que ajudam a audição e os dentes

Mas, independentemente da tecnologia que, como sabemos, é necessária para melhorar a nossa saúde. Mas a nutrição é tão importante quanto. Existem alimentos que ajudam tremendamente a audição e os dentes. Vamos descobrir o que eles são juntos.

Beta-caroteno, ácido fólico e ácidos graxos ômega-3 ajudam muito a audição. Eles são encontrados, em particular, em frutas e legumes. Também é importante reduzir a ingestão de sódio, açúcares adicionados e gorduras saturadas.

Quanto aos dentes, a Vitamina C (que ajuda as gengivas) e a Vitamina A (que ajuda a reconstruir o esmalte dos dentes) são muito importantes.

Novamente, recomendamos comer frutas e vegetais que contenham água e fibras, que por sua vez mantêm a boca hidratada. Como sabemos, a saliva é um excelente anti-séptico: limpa os dentes dos ácidos nocivos.