Em junho de 2023, 25 jovens astrônomos de todo o mundo se reunirão no Observatório do Vaticano em Castel Gandolfo para um curso intensivo de verão de astrofísica de quatro semanas. Estas Escolas de Verão do Observatório do Vaticano (Escola de Verão do Observatório do Vaticano – Voss), realizada desde 1986, está entre as iniciativas mais importantes do Specola; Esperamos que a Escola 2023 marque um retorno à sua programação regular de dois anos, após um hiato de cinco anos devido à pandemia de Covid. O tema deste décimo oitavo Voss – lê-se em nota – é “Aprendendo o Universo: Ferramentas de Ciência de Dados para Pesquisas Astronômicas”. Viviana Aquaviva, do Flatiron Institute e da Universidade de Nova York, e Jeliko Ivesic, da Universidade de Washington e do Observatório Vera C. Rubin, liderarão um grupo de professores que inclui alguns dos especialistas mundiais na aplicação de princípios de “aprendizagem de máquina” a estudos de astrofísica. O comunicado explica: “À medida que os telescópios se tornaram mais poderosos e os instrumentos neles mais sensíveis, a quantidade de dados astronômicos que os cientistas precisam entender cresceu exponencialmente”. Investigações futuras, como as feitas pelo novo Observatório Rubin, produzirão catálogos de dezenas de bilhões de estrelas e galáxias e trilhões de diferentes medidas micrométricas.” Voss 2023 explorará a ciência por trás dessas observações, introduzirá conceitos de big data e aprendizado de máquina , e fornecer experiência prática em análise de dados que capacitará os alunos a usar esses conjuntos de dados para seus próprios projetos astronômicos países As aulas são gratuitas e os beneficiários fornecem apoio financeiro adicional através da Fundação Observatório do Vaticano, garantindo a participação Qualquer aluno é aceito. voltar para casa, também afetou a vida de seus amigos e colegas. As escolas sempre foram fortemente apoiadas pelos Papas ao longo dos anos.