Ninguém o diz, mas eis os primeiros sintomas da diabetes: ‘doido’

EU’insulina É esta hormona produzida pelo pâncreas que desempenha um papel realmente essencial no organismo, mantendo de facto os valores normais de glucose (açúcar) presente no sangue, modulando a sua entrada nas células e até utilizando-a como fonte de energia . o diabetes É uma doença metabólica que ocorre quando a produção de insulina é alterada e consequentemente acompanhada de um acúmulo de glicose no sangue que pode ser responsável pelo surgimento de muitos sintomas.

Entre os tipos mais diabetesinclui:

o diabetes tipo 1: a forma mais comum da doença, principalmente na infância e adolescência, mas os casos de seu aparecimento na idade adulta não são raros. considerado um doença auto-imunepois é causada pela produção de autoanticorpos que atacam as células pancreáticas, reduzindo ou eliminando completamente a quantidade do hormônio produzido.

o Diabetes tipo 2É a forma mais comum da doença típica da idade madura que reconhece fatores genéticos e ambientais como causa e é caracterizada por um defeito duplo. Não é produzida insulina suficiente para atender às várias necessidades do corpo, ou a insulina produzida não funciona satisfatoriamente.

o diabetes gestacional Finalmente, a doença é diagnosticada com um aumento acentuado do açúcar no sangue durante a gravidez, pois a maioria das mulheres que sofrem com isso tende a voltar ao normal após o parto.

Agora falando sobre os sintomas diabetessão apenas parcialmente variáveis ​​em função da forma desenvolvida e todas são atribuíveis ao fenómeno da hiperglicemia e associadas à sua gravidade, pelo que o seu reconhecimento é importante para poder intervir na doença, desde as fases iniciais do seu desenvolvimento. Em geral, no entanto, os sintomas são frequentemente associados ao diabetes febre, eu:

Poliura (aumento de volume e urina superior a 2 litros por dia),

(aumento de volume e urina superior a 2 litros por dia), polidipsia (aumento da sede)

(aumento da sede) Comer frequente contraditório (Aumento da fome e ingestão de alimentos, mas com perda de peso repentina e completamente inexplicável).

Às vezes, os distúrbios podem ir para um regressão automática Imediatamente após o início da doença e surpreendentemente, o paciente parece ter sido completamente curado. Esse fenômeno é conhecido como “lua de mel“Na verdade é transitório Porque antecede em vários meses o período em que o paciente se torna permanentemente diabético com o retorno dos sintomas.

Outras características clínicas da diabetesaparecendo a médio prazo na forma de complicações relacionadas ao grau de hiperglicemia e descompensação metabólica, sendo as mais importantes: neuropatias, pele seca, visão turva, cicatrização lenta de feridas e fácil infecção, Distúrbios renaise sintomas da bexiga e irritabilidade.