Este lago está desaparecendo, motivo de preocupação para a ciência

Uma maravilha cênica está desaparecendo: essas são as razões pelas quais os cientistas e estudiosos se preocupam. Aqui está o lago em que está.

O belíssimo lago rosa evapora e preocupa os pesquisadores: a escassez de recursos hídricos tem abalado a opinião pública, que tomou a palavra para tomar algumas providências. A escassez de energia elétrica e recursos hídricos contribui paraaumento da pobreza E isso tornou a vida muito difícil. Aqui é onde está o lago que está desaparecendo e quais são as razões.

O desaparecimento do lago rosa: onde está?

o Um belo e deslumbrante lago cor de rosa Evapora: Tudo culpa da seca e da crise climática. Estamos no Irã e o país vive uma das piores crises hídrica e climática de todos os tempos. O Irã vive em más condições há algum tempo desidratação severaA precipitação é quase inexistente e os recursos hídricos e energéticos suficientes para atender às necessidades da população iraniana são completamente insuficientes. Água de rosas lago salgado Urmia Ele evapora.

O lago é muito salino e tem algumas dezenas de metros de profundidade, mesmo em águas altas. A costa aparece como uma franja branca de sal. O lago é um dos maiores lagos do Oriente Médio. O lago e seus pântanos foram anunciados Reserva da Biosfera da UNESCO.

O lago sofreu Extensa evaporação de água Ela agora possui apenas 5 por cento de seu tamanho. A diminuição significativa do nível da água está associada a uma diminuição a longo prazo da precipitação e à extração de água para a agricultura.

o Lago Urmia É cercada por montanhas vermelhas escarpadas. Urmia também é o nome de uma cidade próxima no oeste do Azerbaijão. Os cerca de seis milhões de pessoas que vivem na Bacia de Urmia têm laços sociais e econômicos profundos com esse corpo d’água, cujas águas evaporam. O povo turco-azerbaijano que vive ao redor do lago o mantém como um símbolo de sua identidade e o chama de “Paciência turquesa do Azerbaijão“.

O lago rosa está desaparecendo – a população turco-azerbaijana está indignada

Outrora um próspero destino turístico, o Lago Urmia forneceu meios de subsistência a inúmeras pessoas. Quando o lago ainda era um Um destino turístico popularOs banhistas mergulham na água salgada e espalham a lendária lama negra em seus corpos. Quando as águas do Lago Urmia começaram a secar, o turismo e a agricultura locais começaram a sofrer. A cidade costeira é agora uma vila pouco povoada, habitada apenas por idosos.

No seu auge, este lago rosa era o maior habitat natural do mundocamarão de salmoura, Pequenos crustáceos de água salgada pertencentes ao gênero Antarctica artemia. Além disso, o Lago Urmia é um ponto de parada essencial para aves migratórias como flamingos e pelicanos. um permanece Reserva da Biosfera da UNESCOmas o lago perdeu cerca de 88% de sua superfície nas últimas três décadas.

Lago Urmia: Por que a água evapora?

Um estudo recente concluiu que temperaturas mais altas e Das Alterações Climáticas Eles ajudaram a drenar o lago, junto com um boom na agricultura na área. O governo iraniano criou um comitê nacional para proteger e restaurar a água salgada do lago e pretende investir US$ 5 bilhões em 10 anos.

Nos últimos dois anos, chuvas acima da média ajudaram a reverter a tendência. Os cientistas dizem que pode levar décadas para o lago voltar à sua antiga glória, mas as melhorias dão esperança aos moradores que vivem ao redor do lago.