Ferva o alecrim por 10 minutos, o que acontecer resolverá um grande problema

Esta planta não apenas adiciona sabor a pratos culinários como alecrim, frango e cordeiro, mas também atua como adoçante. Rica fonte de ferro, cálcio e vitamina B6. Geralmente é seco e usado inteiro ou em pó, enquanto chá e extratos líquidos são obtidos a partir dele. Folhas frescas ou secas.

o As propriedades curativas do alecrimÉ conhecido desde os tempos antigos. O alecrim era tradicionalmente usado para alívio Dores musculares, fortalecendo a memória, fortalecendo o sistema imunológico e a circulação sanguínea E estimular o crescimento do cabelo.

Problemas gastrointestinais

O uso de óleo de alecrim pode trazer alívio de muitas doenças digestivas, incluindo Indigestão, flatulência, cólicas, inchaço e prisão de ventre. Além de, Estimula o apetite Contribui para a regulação da produção de bile, importante para a digestão.

Como usá-loRecomenda-se tratar estes problemas de estômago Misture 5 gotas de óleo de alecrim com 1 colher de chá de um óleo transportador, como coco ou óleo de amêndoa, Massageie suavemente na área do abdômen. Usar óleo de alecrim regularmente dessa maneira pode ajudar a desintoxicar o fígado e manter a vesícula biliar saudável.

Reduz a dor e a inflamação