O medicamento reduz o risco de acidente vascular cerebral?

A fibrilação atrial é a forma mais comum de arritmia. Recentemente, estudos mostraram que a droga reduz o risco de acidente vascular cerebral.

Há uma novidade para cuidar fibrilação atrial, que é a forma mais comum de arritmia. ele é chamado Dronedaron É um novo ingrediente ativo que controla o ritmo cardíaco também Reduz o risco de AVC.

Esta doença é causada por problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, valvulopatia, doenças do músculo cardíaco, como miocardite e cardiomiopatia, doença cardíaca congênita, ataques cardíacos ou outros distúrbios, como pressão alta.

Todas essas situações causam estresse cardíaco que pode se tornar perigoso a longo prazo se não for tratado prontamente. Na verdade, pode levar à formação de um ou mais coágulos sanguíneos, o que aumenta o risco de acidente vascular cerebral em particular.

Novo tratamento para arritmias

Dronedarona faz parte da família das drogas Antiarrítmico. Esses ingredientes ativos Estabilização de impulsos elétricos anormais ao coração e ajudá-lo a restaurar sua estabilidade. São drogas que têm uma ação muito complexa. Justamente por isso, a escolha é feita pelo cardiologista com base no tipo de arritmia, na gravidade do distúrbio e no estado geral de saúde do paciente, onde pode ocorrer. Efeitos colaterais.

o principal? sonolênciaestados preocuparE a opacidade da visão. Além disso, cuidado com o sol: é necessário usar proteção muito alta, pois esses medicamentos podem levar à inflamação reação alérgica Com manchas por toda a pele.