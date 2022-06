Como a tecnologia permite que a ciência contribua para o bem comum

lá tecnologia A serviço do bem comum. o Robô Sinta e perceba graças ao couro artificial. estômago para alterar interação com as pessoas e seus arredores. O estudo foi publicado emA inteligência da máquina da naturezaÉ coordenado pelo Instituto de BioRobótica do Colégio Sant’Anna de Estudos Avançados Saltar para a frentetecnologia e ciência, o que abre novos cenários de aplicação. Da robótica médica à Indústria 4.0. Ao permitir que os robôs Ajudar as pessoas da maneira mais segura. no ambiente de trabalho. E nos negócios diários.

Tecnologia mais recente

Kalogero Udo, coordenador do estudo. E a Mariangela Velosa Co-autor. Deixe ointeração física Na segurança da máquina com o meio ambiente e as pessoas agora é possível. Ao incorporar um novo sensor de couro falso robôs colaborativos. Isso é comprovado por um estudo coordenado porInstituto de Biorobótica Da Escola de Estudos Avançados de St. Anna. Em cooperação comInstituto Italiano de Tecnologia. Universidade Sapienza de Roma e Campus Biomédico em Roma e Ca’ Foscari Veneza. E com o centro de competência Artes 4. o processos Feito de um couro sintético inovador que simula uma família de pellets de pele humana. este sou eu receptores chamados corpúsculos de ruffini. “É uma tecnologia inovadora de toque artificial”, explica Kalogero Odo, professor do Instituto de Biorobótica de Escola de Estudos Avançados de Santana. O coordenador científico do estudo acrescenta: “Demonstramos a capacidade de codificar, sobre uma grande área e com geometria complexa, duas propriedades. Fundamentos e características da percepção tátil humana. É isso Localização do ponto focal. e a intensidade com que o robô interage com o ambiente.”

sensores

Aqui, então, está a “pele biomimética que fizemos”, explica ele Mariangela Velosa. Aluna de doutorado no Instituto BioRobotics da Escola de Estudos Avançados de Sant’Anna e coautora do estudo. É feito de uma matriz de polímero macio. A grade de Bragg integra sensores ópticosDefina o mundo. Edoardo Sinibaldi é pesquisador daInstituto Italiano tecnologia. E participou da supervisão deste estudo do ponto de vista científico. Usamos um arquivoIntegração de inteligência física e inteligência artificial‘, indica o posicionamento dos sensores dentro Couro SintéticoNa verdade, depende da inteligência física. Para que os sensores “falem entre si” através da própria pele, eles devem ser posicionados. a uma certa distância e profundidade.

Redes de contas

Interpretação do sinal produzido por sensores Ele emprega inteligência artificial. Além disso, continua Eduardo Sinibaldi, conseguimos “Obtenha resultados mais precisos por algoritmos de inteligência artificial.” Usando um conjunto de Redes de contas. Como muitas vezes acontece problemas de dinâmica de fluidos Aritmética. Como prova de que este Campo de pesquisa Pode ser tratado de forma eficaz. através de um abordagem multidisciplinarA tecnologia que faz parte do chamado robôs colaborativos. Com diferentes cenários. Como robôs médicos. Robôs cirúrgicos. robôs paraAssistente pessoal. Isso permitirá que os robôs interajam com as pessoas. Ajude-os da maneira mais segura possível em suas tarefas diárias. Outro cenário é queIndústria 4.0. Na verdade, o robô pode se tornar um companheiro para Trabalhador E o trabalhador. Permitir alívio da lição de casa e fadiga física. E reduzindo a incidência Acidentes de trabalho.

