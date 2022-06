Procida, Arte e Ciência em Diálogo no Grand Island Festival – Il Golfo 24

Envolver a comunidade em um grande projeto de Ciência cidadãCom o objetivo de erradicar o mosquito tigre da ilha, Procida será transformada em uma grande estátua antropológica. Com sua digitalização 3D de seus habitantes e uma série de instalações interativas inusitadas decoram a vila de Marina Chiola. evento de óperaO ato de amor – não eu, nunca nós“, a síntese última do espírito artístico que compõe o projeto”Ciência aberta para uma democracia do conhecimento: novas tecnologias, arte e ciência cidadã aplicadas à luta ambiental sustentável contra o mosquito tigre.“”.

Projeto incluído no Programa Cultural Procida 2022 e implementado pela Escola de Novas Tecnologias das Artes da Academia de Belas Artes de Nápoles e Genética e Controle Vetorial do Departamento de Biologia da Universidade de Nápoles Federico II.

O evento empresarial desenvolver-se-á, ao longo de um percurso circular, na zona de Marina Chiola, e terá a forma de uma festa na qual participarão empresas, associações e cidadãos, participantes em actividades artísticas e culturais. Ao longo do caminho, que consiste e vive em relações, serão colocados Aesthetic Accelerated Devices (DEA) e instalações interativas nas quais participantes e visitantes podem interagir – trabalhando de dentro –, tornando-se atores e espectadores da ação coletiva. As instalações interativas criarão cenários oníricos, imaginativos e surreais.

Um censo visual 3D dos moradores de Procida encontrará sua primeira exposição, que está sendo implementada durante as três fases do projeto e que percorrerá a festa, depois será totalmente revelada no final do projeto em setembro. Além disso, músicos de rua e ativistas tocarão, ajudando a solidificar o espírito relacional da obra.

“Eu não sou nunca” É um projeto da New Techniques des Arts School da Academia de Belas Artes de Nápoles. O trabalho inclui a ativação de aceleradores relacionais que contribuem para a experiência do projeto.stubbtiger”, realizado pelo Laboratório de Genética e Controle Vetorial do Departamento de Biologia da Universidade de Nápoles Federico II, para combater o mosquito tigre asiático. Os dois projetos fundem-se no projeto “Ciência Aberta – para a Democracia do Conhecimento” e, através da sinergia entre arte e ciência, colocam o interesse coletivo no centro através de atos de cuidado e amor pelo terreno comum, reforçando o sentimento de pertença.

Fatos incluídos

lá Escola de Artes Novas Tecnologias Academia de Belas Artes de Nápoles Tem como objetivo formar artistas que trabalham no campo das novas tecnologias de mídia e estabelecer novas conexões entre o conhecimento e os múltiplos e díspares campos científicos e culturais. Por meio de uma experiência praticada com metodologias que combinam experiência laboratorial e teórica, os alunos adquirem as ferramentas para desenvolver uma compreensão consciente do uso artístico de novas tecnologias e técnicas para explorar linguagens contemporâneas, com o objetivo de desenvolver processos relacionais e conexões no campo da interação artes digitais e comunicação multimídia.

o Laboratório de genética molecular de insetos vetores Trata-se do estudo da determinação do sexo e sua evolução em insetos transmissores de doenças humanas, a fim de desenvolver novos sistemas de controle ambientalmente sustentáveis ​​e alternativos aos agrotóxicos. O laboratório também lida com o desenvolvimento e experimentação de sistemas inovadores de ciência do habitat para aumentar a resiliência das comunidades locais e contribuir para o monitoramento e controle de populações de vetores de baixo custo. O laboratório faz parte Departamento de Biologiaum dos maiores centros de pesquisa em ciências da vida emUniversidade de Nápoles Federico IIatuante nas ciências biológicas, naturais e ambientais, cuja missão é contribuir para uma melhor compreensão da vida por meio de pesquisas sobre moléculas, células, organismos e ecossistemas.

