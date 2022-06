Por açúcar no sangue, queremos dizer a quantidade de glicose no sangue, que é o principal componente energético do corpo.

Quando os níveis de glicose estão altos e o açúcar no sangue está alto, existe o risco de desenvolver doenças relacionadas, incluindo diabetes. O valor normal da glicemia de jejum é mantido entre 70 e 100 mg/dL. Falamos de hiperglicemia quando há um aumento do nível de glicose no sangue que pode levar a efeitos negativos na nossa saúde.

Se a glicemia determinada em coleta de sangue, em jejum e em condições normais, for confirmada >126 mg/dL em duas ocasiões diferentes, a análise para diabetes mellitus é possível. O diabetes mellitus é uma doença crônica exacerbada por complicações decorrentes da diminuição da produção de insulina ou da função insuficiente desta.

Sintomas de açúcar elevado no sangue no verão: aqui está o que é e como intervir

A hiperglicemia é frequentemente assintomática ou insuficientemente sintomática. Os desconfortos clássicos de aumento da diurese (poliúria) e consequentemente sede (polidipsia) ou perda de peso aleatória geralmente se apresentam com níveis elevados e prolongados de hiperglicemia ao longo do tempo.

Muitas vezes, o alto nível de açúcar no sangue é acompanhado por: fadiga, dor abdominal ou mudanças inesperadas de humor que variam de humores curtos a depressão. Esses sintomas ocorrem em estação quente Isso porque quando a glicemia é reduzida, como esperado, mecanismos que envolvem todo o organismo são acionados e incluem, além da fome, outros sintomas como: fadiga, sudorese, tremores, tontura, dor de cabeça, palidez, taquicardia e confusão mental. .

Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a aproveitar o verão, mesmo que sofra de hipoglicemia. Antes de tudo, é preciso ter sempre em mente que a insulina pode se degradar se exposta a altas temperaturas, por isso é sempre aconselhável mantê-la na geladeira ou em uma bolsa térmica, mas cuidado para não congelar. O calor também pode afetar negativamente a operação do medidor, tiras de teste, sensores e bombas de insulina.

Então o conselho pode parecer trivial, mas a hidratação regular é essencial, especialmente nos meses mais quentes. Lembre-se de beber muito, mesmo que não esteja com muita sede. Isso é para evitar o risco de desidratação, especialmente se você se exercita ou se sua muito.

Para pessoas com diabetes, níveis elevados de açúcar no sangue também podem promover a perda de líquidos pela urina. Por esta razão, você deve prestar atenção ao direito molhar.