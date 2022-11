COVID, hospitalizações e mortes estão aumentando. Baixas doses IV – saúde

Novamente, o Doença do coronavírus Ele levanta a cabeça e sobe as curvas da epidemia. De fato, nos últimos sete dias, infecções, internações em enfermarias regulares e até mortes aumentaram, enquanto o número de doses intravenosas de vacinas administradas continuou diminuindo. Os dados mais recentes do monitoramento independente de Gimbe indica que o SarsCoV2 Está começando a se espalhar amplamente novamente e agora há um problema por trás disso 2 milhões de italianosespecialmente os fracos e idosos, que tomaram a quarta dose em vez 120 dias não totalmente cobertos com risco aumentado de hospitalização.

Nos últimos sete dias, notas Gimpyinfecção por Covid-19 cresceu 10%. As internações regulares também aumentaram (+9,1%) e as mortes voltaram a aumentar (+8,8%), enquanto os cuidados intensivos permaneceram praticamente estáveis ​​(+1,2%). Face à semana anterior, registou-se um aumento no número de novos casos (229.122 vs. 208.346), óbitos (580 vs. 533) e internamentos (7.613 vs. 6.981). Por outro lado, nos hospitais, as camas Covid foram classificadas na zona crítica, tendo atingido o número mínimo de 203 a 10 de novembro. O número subiu para 250 em 24 de novembro; Na área médica, após atingirem a mínima de 6.347 em 11 de novembro, atingiram a máxima de 7.613 em 24 de novembro.

Também a partir de 24 de novembro, a taxa de ocupação nacional para pacientes com covid é 12% na área médica e 2,5% na área crítica. Além disso, as administrações da quarta dose da vacina (-14,5%) ainda estão diminuindo em sete dias, e quase 3 em cada 4 pessoas não são expostas, e a taxa de cobertura nacional para a quarta dose, de fato, é claramente de 25,9%. Diferenças regionais (de 11,8% na Calábria a 39,1% no Piemonte). No geral, as doses IV até o momento são 5.013.957.

Explique os dados Presidente Jimbey Nino Cartabellotta, ”confirma a recuperação generalizada da circulação viral que continua claramente subestimada pelo uso generalizado de tampões faça você mesmo e começa a afetar particularmente as internações na área médica. Diante do vírus que está e departamentos, levantando a cabeça , continuar a baixar doses A quarta é para idosos e vulneráveis, e neste contexto – confirma – é inexplicável a escolha do Ministério da Saúde de esperar até 1 de dezembro para iniciar o plano de comunicação da campanha de vacinação. Outro fator preocupante, também, é a falta de dados sobre a quinta dose de vacinação. Se a quarta dose ainda não for reversível, de fato, o problema da quinta vacinação aparece ao mesmo tempo para quem toma a quarta dose há mais de 4 meses e, portanto, não está totalmente protegido.

Cartabellotta observa que na Itália “hoje existem mais de 2,38 milhões de pessoas que receberam a quarta dose por mais de 120 dias: são principalmente idosos e frágeis, para os quais uma eficácia reduzida da vacina no contexto de um aumento na circulação viral aumenta o risco de infecção.” doenças graves, hospitalização e morte. Mas sobre a administração da quinta dose, ele confirma: “Não temos dados, embora o Ministério da Saúde recomende uma dose adicional para grupos de alto risco – ou seja, mais de 80 hóspedes de RSA e indivíduos vulneráveis ​​a partir dos 60 anos – 120 dias após imunização ou infecção anterior.”

Enquanto isso, os casos de gripe sazonal e o mundo dos vírus também estão aumentando Fabrizio Brigliasco renova o apelo à vacinação Destina-se principalmente aos idosos e frágeis: “O pico da gripe é esperado no final de dezembro: embora ainda haja tempo para vacinar, é aconselhável fazê-lo imediatamente porque a resposta imune à vacinação leva cerca de duas semanas para desenvolver plenamente”. Até agora, de acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos para a Sanofi em uma Amostra representativa de 250 adultos com mais de 65 anos, apenas 31% são italianosEu submeti Vacina da gripe.