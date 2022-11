A estação espacial, painéis solares, nanossatélites e sorvete chegaram

Uma nova remessa de suprimentos, com sorvete de Ação de Graças, painéis solares e oito microssatélites, incluindo um da Itália, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) no domingo, às 13h39, horário italiano. Uma carga útil de mais de 3.500 quilos foi lançada no sábado do Centro Espacial Kennedy, às 20h20, horário italiano, a bordo da nova cápsula SpaceX Dragon: é de fato o primeiro voo da nova cápsula reutilizável chamada C211 e o último de Elon Musk . A empresa planeja construir até 2030. Para a SpaceX, é a 26ª missão de reabastecimento à Estação Espacial Internacional desde 2012 e o 54º lançamento este ano, que está chegando cada vez mais perto de 60 lançamentos.

Na cápsula, os sete astronautas atualmente a bordo da estação espacial encontrarão tudo o que precisam para um feriado tardio de Ação de Graças: sorvete, pimenta, pudim de mirtilo e abóbora, torta de amêndoa e doce de rocha. Mas também dois novos painéis solares iRosa, que aumentarão a produção de energia a bordo da ISS em 20-30%: é um novo tipo de painel solar que se abre. Os dois primeiros são instalados em 2021 e o último par chegará em 2023. Para facilitar a instalação dos painéis, que também foram usados ​​na missão Dart da NASA que alimentará a futura base lunar, a cápsula Dragon permanecerá ancorada na estação por cerca de 45 dias.

A remessa também inclui vários novos experimentos, incluindo um para testar o cultivo de tomates anões no espaço, um kit de exame de sangue equipado com um microscópio portátil e uma nova tecnologia baseada em resina líquida fotopolimerizável para a construção de estruturas espaciais. . Além de oito CubeSats, serão lançados em órbita nanossatélites desenvolvidos pela Itália, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Taiwan.