O estresse talvez seja o pior inimigo da saúde: não nos faz viver apenas momentos longos, dolorosos e complicados. O estresse também é um fator de risco para quase todas as doenças. Na verdade, sabe-se que fumar pode prejudicar os pulmões e alimentos gordurosos para o coração, mas o estresse pode causar problemas para todas as partes do corpo.

Na verdade, até o cabelo pode ser afetado por situações particularmente estressantes e é por isso que a alopecia por estresse pode surgir.

Alopecia por estresse

EU ‘Alopecia areata É uma doença que causa queda de cabelo e cabelos desiguais de diferentes tamanhos, o que leva à calvície. O nome é derivado da palavra grega alōpex, que significa raposa: na verdade, até as raposas tendem a perder o cabelo em manchas.

Em geral, a alopecia pode ter muitas causas hormonais e genéticas. Mas mesmo que esses fatores predispõem ao aparecimento da alopecia, sua ocorrência ou não depende de outra coisa: estresse.

Na verdade, em situações estressantes, as pessoas expostas a fatores genéticos ou hormonais começam a perder o cabelo ou a barba irregular. As causas exatas da queda de cabelo em manchas sob estresse ainda são incertas. No entanto, sabe-se que o estresse faz com que o cérebro libere neuropeptídeos, que são substâncias que aumentam a queda de cabelo.

Veja como se livrar desse problema irritante que é muito comum, mas poucos sabem como tratá-lo

A alopecia por estresse geralmente não é permanente, mas desaparece lentamente à medida que a fonte de estresse é removida. Então, por exemplo, se o estresse é resultado de exames na universidade, ao final da sessão de exames, a redução do estresse também vai diminuir a queda de cabelo.

Às vezes, porém, você não quer esperar até o fim de um período difícil, mas quer sair em busca de uma capa para ter de volta um cabelo bonito e espesso. Embora o melhor tratamento para a alopecia por estresse seja desestressar, existem suplementos específicos que podem ajudar.

Além disso, para prevenir e tratar a queda de cabelo é necessário intervir em duas áreas: alimentação e hábitos. Quanto à dieta, alimentos ricos em taurina, como frango, marisco e carne bovina, ajudam a proteger os folículos capilares. Além disso, é aconselhável incorporar diariamente alimentos ricos em polifenóis, como frutas, vegetais, chá verde e azeite de oliva extra virgem. Por outro lado, você deve evitar charcutaria, açúcares, farinhas refinadas e bebidas alcoólicas.

Por fim, hábitos: a melhor forma de prevenir a queda de cabelo é ser capaz de desestressar ou lidar com ele de forma saudável.

Seguindo essas dicas você vai se livrar desse incômodo problema causado pelo estresse, que é muito comum, mas poucos sabem como tratá-lo.

Uma última dica? Começar escapar deOu faça IogaOu qualquer atividade que relaxe o corpo e a mente.