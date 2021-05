O apelo dos médicos voluntários: “Siga a ciência e não tenha medo, todas as vacinas são eficazes”.

Udine. Um apelo sincero: “Vacine com uma das quatro vacinas disponíveis, todas as quais são igualmente eficazes.” Vem de médicos aposentados voluntários que participam da campanha de vacinação há meses. São pessoas que estão convencidas de que, em face da pandemia, você tem que dar o seu melhor e, portanto, não hesitam em dedicar seu tempo para garantir a rastreabilidade, contate os profissionais da tela para Sars-CoV2 e agora para obter consentimento informado, faça nomes . E doses de injeção da vacina.

Eles trabalham incansavelmente nos centros de vacinação em Friuli, movendo-se conforme a necessidade de Udine para Gemona, Tolmetsu e para os centros do vale. Eles falam com as pessoas, acolhem a todos com um sorriso nos lábios, e com serenidade e competência explicam aos jovens e aos velhos que a vacinação é um dever de uns e de outros. Uma vacina contra a Covid-19 é a única arma que temos e devemos usá-la.

Numa tarde sombria marcada por nuvens de chuva, médicos reformados reuniram-se em frente à entrada do posto de vacinação, no recinto Toriano di Montignaco. Basta olhar para seus rostos semi-mascarados para entender o grau de determinação com que continuam apresentando seu trabalho na região. Eles estão no campo desde o Natal e têm a intenção de permanecer lá por mais alguns meses. Anestesiologistas, psiquiatras, cardiologistas e todas as especialidades estão representados no grupo de médicos aposentados voluntários que convencem fielmente até os mais relutantes em se vacinar.

“Quem chega ao posto de vacinação dificilmente volta, já aconteceu muito raramente”, explica a porta-voz do grupo, Carla Volpe, percebendo que as maiores ausências foram registradas em faixas etárias que ainda estão em alto risco e sem muita infecção a partir de a lesão infecção grave por SARS-coV2. A faixa etária varia de sessenta anos e mais. E mesmo pessoas com mais de 60 anos em particular, médicos aposentados voluntariamente repetem isso e continuarão a fazê-lo, mesmo ao custo de se tornarem enfadonhos: Vacine-se. Os profissionais envolvidos em todas as etapas da campanha, desde os nomes ao gerenciamento de doses, querem ser heróis ao responder ao senso de responsabilidade que os faz dizer: “Inocule-se com a vacina disponível naquele momento porque todos os quatro, da AstraZeneca à Johnson & Johnson, da Moderna à Pfizer, são eficazes. ”Muito para evitar as formas graves da doença».

A porta-voz do grupo não se cansa de repetir, reconhece que a comunicação sobre os raríssimos efeitos colaterais causados ​​pela AstraZeneca prestou um péssimo serviço e por isso, em nome de seus colegas que a apoiam neste compromisso, ela reitera: “Pesquisas de milhões de pessoas mostram que a AstraZeneca não causa nenhum inconveniente ao contrário das outras vacinas. A ideia deve ser enfatizada que com a vacinação seremos mais livres. ”Como Volby disse à irmã:“ Ele é professor e só recebeu uma dose de AstraZeneca nos dias em que foi tirado o sorteio – diz ele – então me medi, esse problema é feito analisando os dados que tenho.

»O evento relacionado ao AstraZeneca também pode ser causado pelo uso de medicamentos comumente usados. Com o bom senso que os caracteriza, os médicos têm o cuidado de não julgar quem ainda tem dúvidas. Seu trabalho é dissipar essas mesmas dúvidas e com carta aberta eles querem fazê-lo. “Se você explicar as características das vacinas aos perplexos, poderá persuadi-los. Quem vem ao centro pode ter alguma hesitação, mas não assume posições ideológicas contrárias à vacina. Infelizmente, as vozes do“ sem fax ”são mais ouvidas do que as vozes dos defensores das vacinas.

Resumindo, os médicos voluntários aposentados descrevem a Friuli-Venezia Giulia como um berço do não-fac-símile e reconhecem o trabalho de muitos clínicos gerais envolvidos na vacinação domiciliar. “As pessoas confiam nelas, mas estamos começando um pouco tarde, diante dessa intensa campanha de vacinação, temos que superar alguns obstáculos para ir de casa em casa. Dessa forma, as pessoas que não iam ao posto de vacinação por conta própria aceitar a vacina de bom grado.