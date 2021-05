O novo Departamento de Super Reabilitação do Hospital Verduno parece um centro de fitness

Esteiras, bicicletas e máquinas elípticas Tecnogym, espelhos digitais D-Wall, sistema Walker View e Prokin Balance Rehabilitation System foram projetados em vez do TecnoBody. Parece que está em uma academia particular ou em uma academia moderna com vista para Monviso. Em vez disso, estamos no novo departamento de reabilitação e recuperação funcional do Hospital Michele Ferrero em Verduno e essas máquinas de última geração estarão à disposição de todos, sem a necessidade de cartões ou assinaturas.

“Até três dias atrás, havia ainda 13 leitos nesses locais para pacientes da Covid – diz o Dr. Giancarlo Rando, chefe do departamento em que trabalha desde 1999 -. Agora podemos finalmente iniciar uma nova temporada de fisioterapia no Asl Cn2, com o objetivo de devolver os pacientes à vida normal diária da melhor maneira possível e no menor tempo possível ».

Espaço não falta: 1500 metros quadrados, 4 modernos ginásios, clínicas e vestiários onde a atividade hospital-dia é garantida para todas as doenças e especialidades médicas e cirúrgicas: das doenças neurodegenerativas aos traumas, do pós-infarto pós-reabilitação cardíaca Covid. A estrutura pode ser baseada no trabalho de 6 médicos e 48 fisioterapeutas e fonoaudiólogos, que também se interessam pelas diversas atividades nas enfermarias e na área, nas casas de saúde de Alba, Braa e Canal ou em casa. “Com este novo equipamento – explica o Dr. Rando – teremos a oportunidade de usar a melhor tecnologia para iniciar cursos de reabilitação mais rápidos e eficazes”.

Em algumas áreas, o departamento é uma excelência regional: “Somos um centro de referência para pacientes com linfedema primário e secundário, bem como para a prevenção e tratamento da enurese”. Outra característica é o Fast Track Eras, abordagem que permite uma melhora na evolução pós-operatória, com uma recuperação mais rápida e benéfica e uma redução significativa nos tempos de recuperação.

“A medicina está em constante evolução e a medicina natural moderna tem uma abordagem cada vez mais interdisciplinar e pessoal, capaz de atuar também na prevenção e nos tratamentos pré-operatórios”, confirmam o diretor geral da Asl Cn2, Massimo Viglio, e o diretor de saúde Mario Trina. Entre os objetivos a seguir está o de expandir as funções do departamento, ativando alguns leitos de reabilitação para pacientes internados, se a região nos der luz verde. Em seguida, foi criado um jardim de reabilitação, uma espécie de ginásio ao ar livre aproveitando os amplos espaços do Hospital Verduno, em consonância com o projeto “Jardins Curativos”. –