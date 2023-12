Livros e curiosidades sobre mentiras

Will Ritsonproprietário do Huntsman’s Inn em Santon Bridge, norte da Inglaterra, era famoso em toda a vila por suas ideias. Capacidade incomum de mentir. Este excelente “contador de histórias” do século XIX é hoje lembrado por um concurso anual em sua homenagem: Participantes do O maior mentiroso do mundo Eles têm cinco minutos para entreter o público com uma mentira emocionante. O vencedor é aquele que conta a história mais surpreendente da forma mais convincente, como aquele bispo que superou os outros concorrentes apenas com estas palavras: “Em toda a minha vida nunca menti”.

lá A capacidade de determinar se um orador está dizendo a verdade ou não é uma superpotência sonhada há milhares de anos E imagine isso de todas as maneiras, da mitologia grega a Harry Potter. Independentemente dos sistemas mágicos ou esotéricos ou dos sistemas que envolvem os mais diversos e imaginativos tipos de tortura, as primeiras tentativas científicas de construir “alegações”Máquina da verdadeRemonta ao início do século passado invenção PolígrafoE eles praticamente pararam por aí. Um detector de mentiras nada mais é do que uma ferramenta que detecta e Ele rastreia uma série de parâmetros fisiológicosComo respiração, pressão arterial, frequência cardíaca e suor, que devem mudar se uma pessoa estiver mentindo. Porém, os valores monitorados por um polígrafo podem variar não só se você estiver mentindo, mas também por milhares de outros motivos: estresse, medo e emoções em geral. Por outro lado, um indivíduo sociopata pode fazer declarações falsas sem a menor preocupação, de modo que seu impulso não o abandonará. Infelizmente, ou melhor, felizmente, até agora Não há evidências suficientes para concluir que o polígrafo seja uma boa maneira de distinguir pessoas verdadeiras de mentirosos. Entre os defensores mais convictos deste falso detector de mentiras está – você nunca imaginaria – o criador da Mulher Maravilha: um cartunista que também é psicólogo, William Moulton Marston Ele se identificou como o pai do polígrafo, embora muitos já tivessem trabalhado nele antes dele. Em 1938, ele apareceu em uma campanha publicitária na qual afirmava que as lâminas de barbear Gillette eram as mais confortáveis ​​- e um polígrafo provou isso!

Estamos acostumados a associar conotações negativas à mentiraMas a capacidade de mentir é a mesma Compartilhamos habilidades preciosas e complexas com alguns primatas e alguns outros mamíferos. Para mentir é preciso saber fazer muitas coisas: tenha uma em mente facto; Ele inventou um História alternativa Inclusive para persuadir o interlocutor; Descubra como continuar esta história Sem revelar a verdade Nota; Decida em tempo real por quanto tempo continuar mentindo E a que custo. Aprendemos a mentir intencionalmente por volta dos quatro ou cinco anos de idadeNós nos aperfeiçoamos à medida que envelhecemos e ficamos mais pobres depois dos quarenta e cinco anos. Estudos comportamentais indicam isso Todos nós mentimosMais verbalmente do que em conversas escritas, e com mais frequência também: em cada cinco das nossas interações sociais com duração superior a dez minutos, em média uma contém mentiras. Mas a frequência varia muito de pessoa para pessoa, visto que Metade das mentiras virá de apenas 5% das pessoas. Afinal, uma vez que você começa a mentir, é fácil se acostumar, porque O cérebro é afetado por uma espécie de habituação à sensação desagradável de mentir.

Alguém poderia pensar que hoje, com as infinitas possibilidades oferecidas pelas tecnologias NeuroimagemUm bom anel é mais que suficiente para repelir a mentira. Em 2001, foi realizado o primeiro experimento, liderado por um psiquiatra americano Daniel Langelbein Mostrou que os participantes do estudo que mentiram, além de serem mais lentos para responder, fizeram suas ofertas por meio de Profissional em fotogrametria magnética Aumento da ativação de certas áreas do cérebro. O problema é que essa ativação ocorreu em mentirosos, estivessem eles mentindo ou dizendo a verdade: a hipótese é que essa área estava (também) envolvida na decisão de mentir ou não. Certamente não é uma ferramenta confiável para isolar uma única mentira numa única pessoa. Desde então, a ressonância magnética confirmou isso em inúmeras ocasiões Contar mentiras envolve extensivamente o córtex pré-frontalMas os resultados são de natureza estatística e – para satisfação de Will Ritson – Ainda não conseguimos identificar a assinatura da mentira.