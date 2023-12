Dor de cabeça que não passa? Antes de tomar o remédio, experimente isso, funciona imediatamente

Talvez nem todo mundo saiba disso, mas existe uma maneira muito eficaz de se livrar de fortes dores de cabeça. Veja como fazer.

Cada dia que chega é uma incógnita em nossas vidas: Nosso amanhã sempre nos reserva sentimentos inesperados, encontros inesperados, experiências lindas ou talvez uma gargalhada.

Mesmo um dia normal de trabalho pode conter eventos inesperados que podem tornar o dia especial ou digno de nota. O que esperamos não enfrentar diariamente em nosso futuro é… dor de cabeça. Existem aqueles Os ocultos e sutis que nos fazem sentir confusos, e os fortes e fortes Isso nos torna surdos e intolerantes com tudo o que nos rodeia.

Cada um de nós tem seu próprio tratamento e capacidade de interceptar as pistas que precedem o surgimento de uma dessas incômodas dores de cabeça. Enxaquecas são grandes eventos de dor de cabeça que ocorrem sem regularidade real A dor geralmente está localizada em um ponto específico da cabeça, geralmente perto de um dos olhos. Quando são particularmente fortes, além de nos tornarem intolerantes a tudo, são acompanhados de náuseas ou até vômitos.

Veja como se livrar de uma forte dor de cabeça

Somos intolerantes a qualquer fonte de luz ou ruído cotidiano em nossa casa. O mesmo desconforto também ocorre com os aromas que sentimos todos os dias. E nesses casos aqui, tentar continuar com o nosso dia normal é impossível. Quanto mais tentamos ignorá-lo, mais ele ganha poder e nos frustra: A única solução é deitar-se na cama, talvez no escuro e com o mínimo de barulho possível.

De acordo com estudos estatísticos realizados na população italiana, estes acontecimentos de cefaleias descrevem aproximadamente 12% da população; Afetam mais pessoas com menos de 40 anos e as causas desses eventos são diferentes: Freqüentemente, são causados ​​​​por estresse, insônia, problemas cervicais ou desidratação. Mas uma mudança no clima, uma refeição excessivamente pesada ou o consumo de álcool também podem ser a causa. Obviamente, para obter uma definição clara da causa, é recomendável entrar em contato com o seu médico e realizar um exame médico direcionado.

Dor de cabeça, ou o que comumente é chamado de dor de cabeça, se ocorrer com certa continuidade pode indicar A presença de doenças subjacentes ou a presença de fadiga, exaustão ou estresse. Tal como acontece com as enxaquecas, as dores de cabeça são extremamente incómodas e tornam os nossos dias intransponíveis.

Você pode tentar treiná-los através do desempenho Alguma pressão em certos pontos do corpo. que isso Massagem delicada e circular feita com os dedos, mas que se alonga com o tempo. Um dos pontos que podem ser estimulados para diminuir dores de cabeça é: Entre o polegar e o indicador. Ao fazer pequenos círculos entre esses dois dedos, nossa sensação de desconforto pode diminuir. O mesmo pode ser feito entre o dedão do pé e a canela do pé, embora neste caso seja mais complicado devido à localização do ponto.

São muitos os pontos que devem ser estimulados para tentar interagir e diminuir as dores de cabeça que sofremos. Dr. Luke Bowden, especialista em oncologia e medicina natural, escreveu um livro intitulado: “40 automassagem para saúde e beleza“Explica todos os pontos a abordar para nos ajudarmos de forma natural e independente a controlar as dores de cabeça.