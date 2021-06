Não existem banheiros fechados e vestiários: é assim que você treina nas academias reabertas. “Smartworking ajuda, se você vier do escritório será complicado”

Depois de meses de hiato também Ginásios reabrem em Milão. “É o primeiro passo para a normalidade”, explica Luca, que dirige uma sala no Città Studi onde dezenas de pessoas aguardam o início da aula adequada. Seu acesso já foi alterado porque, de acordo com as últimas deliberações da Comissão Técnico-Científica, não é possível tomar banho ou usar os vestiários, mas prevalece a vontade de voltar ao exercício juntos e a distância entre eles “Trabalho inteligente ajuda a suportar o custo do acesso que já mudou, Mas normalmente seria muito difícil صعب“A esperança para todos é que em breve possamos voltar a ensinar como antes da pandemia”, diz um cliente de academia. “O CrossFit prepara você para qualquer desafio – conclui Luca – então, mesmo para esses sete meses de bloqueio, temos vivenciou isso como um desafio difícil, mas aqui estamos. ”