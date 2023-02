No Festival Olio Officina, as propostas da Assitol entre a ciência e o mercado

Por ocasião do Festival Olio Officina, a Associação Italiana da Indústria Petrolífera quer estimular a discussão sobre a complexa situação do setor

Mercado, pesquisa científica e inovação: São aspectos diferentes, mas inter-relacionados, que ajudaa Associação Italiana da Indústria do Petróleo, coloca-o no centro Participação no Festival Olio Officina, evento agendado De 2 a 4 de março no Palazzo delle Stelline em MilãoDedicada à cultura do azeite.

A nomeação de Milano ocorre em um momento muito sensível para todos os campeões da cadeia de abastecimento de azeite, que enfrentam a inflação e os altos preços da energia, bem como as consequências de uma das piores campanhas de petróleo nas últimas décadas. Por esses motivos, a ASSITOL acredita que é correto explorar alguns temas-chave por ocasião do evento de Milão, que há anos é ponto de encontro e discussão sobre derivados de petróleo.

Começa quinta-feira, 2 de março, às 17h30onde ASSITOL será imediatamente o protagonista “O Estado do Setor Petrolífero em 2023. Uma Visão Geral“. será Andrea CerseiDiretor Geral da Associação, para acompanhar o cenário atual do mundo do azeite, e destacar suas nuances, como Déficit de produção e mudanças climáticasmas também destaques, como a atratividade dos consumidores italianos e estrangeiros para este produto e seu potencial não divulgado nos mercados internacionais.

Sexta-feira, 3 de março, às 12h15Iremos com a reunião mais especificamente.”Azeite virgem extra: dificuldades para campanhas de azeite citadas pela indústria e grande distribuiçãoEle conterá diálogos Laura Stefanini, Gerente de vendas do departamento de óleos e conservas da cooperativa. Mauro Tosinidiretor comercial da Salov SpA, e paraAndrea Cersei, Gerente Geral da Assitol. As quantidades reduzidas de azeite da última campanha obrigaram as empresas a operar com 50% menos azeite do que o normal, sempre com vendas “fofas” abaixo do custofenômeno que prejudica todo o setor e que a ASSITOL vem combatendo há algum tempo.

Ciência e inovação são necessárias para retomar a produção e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do azeite extra virgem. neste composto, Sexta-feira, 3 de março, às 17h Na reunião”Compostos Voláteis: O trabalho está em andamento para complementar o azeite extra virgemserá avaliadoAnálise de compostos voláteis, sistema de análise que foi estudado por um grupo de trabalho criado pela ASSITOL há vários anos para avaliar, em particular, aspectos da aplicação no âmbito do controle de qualidade. Este novo sistema permitirá a identificação de moléculas, por análise química, com base nas propriedades organolépticas do azeite virgem extra, abrindo caminho para uma melhor caracterização do perfil sensorial do azeite e reforço dos testes de painel. Sobre esse assunto, eles vão se confrontar Anna KaneChefe do Grupo de Azeites da ASSITOL, H Lanfranco ContePresidente da Sociedade Italiana para o Estudo das Substâncias Gordas.

